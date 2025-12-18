Keskipohjanmaa: Tuulivoima pelasti Lestijärven kunnan Lestijärvelle tehty Suomen suurin tuulivoima-alue alkaa olla valmis.

Tuulipuiston suunnittelu Lestijärvelle alkoi 2010-luvun alkupuolella. Nyt se alkaa olla valmis. Kuva: Petteri Kivimäki

Sami Suojanen

Manner-Suomen vähäväkisimmän kunnan Lestijärven kiinteistöverotuotot ovat lähes kaksinkertaistunut viime vuodesta. Kasvu selittyy lähes kokonaan tuulivoimaloiden kiinteistöverolla.

Tänä vuonna kunnalle tulee kiinteistöverotuloja hieman alle 1,4 miljoonaa euroa.

Keskipohjanmaa-lehti kertoo, että Lestijärvellä tuulivoiman osuus kiinteistöverosta on suurempi kuin muualla Suomessa. Yli 75 prosenttia kunnan kiinteistöveroista tulee tänä vuonna tuuli- tai aurinkovoimasta.

Lestijärvi on kriisikunnille tarkoitetussa valtion arviointimenettelyssä. Sen mukaan kunta voi jatkaa itsenäisenä, jos kuntakonsernin talous saadaan kuntoon ensi vuoden loppuun mennessä ja emokunnan vuotta myöhemmin.

Keskipohjanmaa-lehti kysyy kunnanjohtaja Päivi Rautiolta, onko liioittelua sanoa, että tuulivoima pelasti Lestijärven?

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että emokunnan alijäämät saadaan katettua vuoden 2027 loppuun mennessä, jos ei mitään katastrofia tapahdu. Ja kyllähän se on tuulivoiman ansiota”, Rautio vastaa lehden jutussa.

Lestijärvelle tehty Suomen suurin tuulivoima-alue alkaa olla valmis. Tuulivoimaloiden rakentajan OX2:n mukaan kaikki alueen voimalat ovat asennettuina ja tuotannossa.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan ensimmäiset voimalat oli tarkoitus käynnistää vuodenvaihteessa 2016–2017, mutta todellisuudessa ensimmäinen voimala nousi viime vuonna.

Hanke kesti muun muassa valitusten, omistajavaihdosten ja heikkolaatuisten tuulimyllyjen osien takia.

Jutussa on myös entä jos -osuus. Missä kunnossa Lestijärven kunnan talous olisi, jos tuulipuisto ei olisi viivästynyt?

”Jos tuulivoima ei olisi käynyt läpi kaikkia valitusten käsittelyasteita, emme olisi tällä hetkellä arviointimenettelyssä. Verotulot olisivat silloin tulleet jo aiemmin”, Rautio toteaa.

Tässä linkki Keskipohjanmaan juttuun. Artikkeli on maksullinen.