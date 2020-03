Lääkäreillä koulutustilaisuus Levillä – yhdellä oli koronatartunta, 125 ortopedia karanteenissa

Kaikkiaan 25 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin ortopedia ja ortopediaan kouluttautuvaa lääkäriä on asetettu karanteeniin sen jälkeen, kun he osallistuivat Levillä Ortopediyhdistyksen koulutustilaisuuteen. Tilaisuuteen osallistui myös lääkäri, jolla sittemmin vahvistettiin koronavirustartunta.

Koronavirustartunnan saanut ortopedi ei työskentele Husissa. Tilaisuuteen osallistui lääkäreitä ympäri Suomea.

Kaikkiaan karanteeniin asetettuja ortopedeja ja erikoistuvia lääkäreitä onkin huomattavasti enemmän. Hus kertoo verkkosivuillaan, että mahdollisen altistumisen seurauksena tehtiin suositus, että kaikki 125 koulutuksessa ollutta olisivat karanteenissa.

Husissa karanteeniin joutuneista lääkäreistä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Husin karanteenissa olevat lääkärit pääsevät asteittain karanteenista ensi viikon mittaan. Koulutustilaisuus alkoi 8. maaliskuuta ja päättyi viikko sitten. Lääkärit palasivat pohjoisesta tipotellen etelään.

"Tämä 14 päivää asteittain täyttyy ensi viikon aikana", Husin toimialajohtaja Jarkko Pajarinen kertoo STT:lle.

25 karanteeniin asetetusta valtaosa on pysynyt oireettomana. Seitsemällä on tai on ollut hengitystieinfektion kaltaisia oireita.

"Heidät on määrätty näytteenottoon. Tuloksia odottelemme yhtä lukuun ottamatta. Tämän yhden tiedämme jo olevan negatiivinen", Pajarinen sanoo.

Toimialajohtajan mukaan osa lääkäreistä palaa karanteenin jälkeen töihin, osa puolestaan jatkaa tutkimusvapaalla.