Nämä ovat Uudenmaan kunnat – tiesitkö, että niitä on 26?

Jarno Mela

Uudellamaalla asuu suomalaisista melkein joka kolmas.

Uudellamaalla on 26 kuntaa. Ne ovat aakkosjärjestyksessä Askola, Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja Vihti.

Suurimmat kaupungit ovat Helsingin lisäksi Espoo ja Vantaa.

Uudenmaan liitto kertoo, että maakunnassa asuu suomalaisista melkein joka kolmas, yhteensä 1,69 miljoonaa henkeä. Sen pinta-ala on 9 082 neliökilometriä ja asukastiheys noin 184 asukasta per neliökilometri.

Vertailun vuoksi Lapin pinta-ala on 100 366 nelikilometriä ja asukastiheys 2 asukasta per neliökilometri. Koko Japanin asukastiheys on puolestaan 347 henkeä per neliökilometri.

Vieraskielisten osuus väestöstä on Uudellamaalla noin 13 prosenttia, työikäisiä on 66 prosenttia. Yli 65-vuotiaita on alle viidennes. Alueen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on 40 prosenttia, elinkeinojakaumasta 82 prosentti on palveluita ja alkutuotantoa 0,8 prosenttia.

Hallitus on päättänyt eristää Uudenmaan muusta Suomesta koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Uudellamaalla tartuntoja on löytynyt huomattavasti Suomen muita alueita enemmän.

STT:n tietojen mukaan Uudenmaan eristys alkaa vuorokauden vaihtuessa lauantaiksi. Eduskunnan on määrä päättää asiasta tänään perjantaina.