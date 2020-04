Suomalaiset valmiina maatalouden kriittisiin kausitöihin – muutamassa päivässä tuhat hakemusta henkilöstöpalveluyritykselle

Jarno Mela

Mattilan marjatilalla Huittisissa laitettiin olkia mansikantaimien juurille, jotta marja kestäisi pitempään poimimista. Ukrainalaiset Olha Zdirinna (vas) ja Maryna Jarenzukh töissä.

Suomen suurin henkilöstöpalveluyritys Barona on käynnistänyt valtakunnallisen kampanjan kotimaisten työntekijöiden löytämiseksi maatalouden kriittisiin töihin.

Viime torstaina avattuihin työnhakuihin on tullut neljän ensimmäisen päivän aikana jo yli 1 000 työhakemusta. Hakemusmäärä on poikkeuksellisen suuri. Barona tiedotti asiasta tiistaina.

Koronapandemian vuoksi ulkomainen työmatkaliikenne Suomeen on toistaiseksi katki. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton MTK:n mukaan maatalouden kausityöntekijöiden tarve keväällä ja kesällä on vähintään 14 000 työntekijää, joista pääosa on ollut ulkomaalaisia.

Kun ulkomailta tulevaa kausityövoimaa ei juurikaan ole käytettävissä, moni maatalousyrittäjä pohtii vakavissaan sitä, että jättää kylvön kokonaan tekemättä.

Kausityöntekijöiden etsintä kotimaasta käynnistettiin kiireellisesti, ja hakemusmäärä on yllättänyt positiivisesti.

“Kannamme syvää huolta Suomen ruokaturvasta tässä poikkeustilassa, jossa valtaosa ulkomaisista kausityöntekijöistä ei tule maahamme. Näin huhtikuussa kylvökausi on jo käynnissä, joten aikaa ei ole hukattavaksi yhtään. On ollut hienoa nähdä, että halukkuutta maataloustöihin näyttäisi löytyvän”, toteaa Baronan elintarviketeollisuuden palvelujohtaja Arto Töyrä.

Barona etsii työntekijöitä esimerkiksi marjatiloille sekä vihannes- ja juurestiloille eri puolille Suomea. Työhakemuksia tulee jatkuvasti lisää, mutta vaikka tahti on lupaava, ei nykyinen määrä vielä riitä.

“Hakemusvyöry osoittaa, että maaseudun työt kyllä kiinnostavat myös suomalaisia. On kuitenkin selvää, että nyt saavutettu hakijamäärä ei riitä lähellekään maataloustuotannon todelliseen tarpeeseen. Tarvitsemme useita tuhansia työntekijöitä lisää”, Töyrä muistuttaa.

Barona käy paraikaa neuvotteluita useiden kymmenien maatalousyrittäjien kanssa ympäri Suomen.

Lue lisää: Somalit, irakilaiset, teologi ja Picnic-ketju – Kausityö maatilalla kiinnostaa nyt näitä kaikkia