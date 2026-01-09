Uusien rakennusten hiilijalanjäljille raja-arvot – asetus kannustaa puurakentamiseen Raja-arvot on määritelty sen mukaan, mihin käyttöön rakennus tulee.

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Asetus kannustaa vähäpäästöisten rakennusmateriaalien, kuten puun, käyttöön. Kuva: Timo Heikkala

Uutiset | Rakentaminen Anniina Jokinen

Valtioneuvosto hyväksyi keskiviikkona asetuksen uusien rakennusten hiilijalanjäljen raja-arvoista. Asetus tulee voimaan 9.1.2026 ja sitä sovelletaan uudisrakennuksiin, joiden rakentamislupahakemus tulee vireille 9.1.2026 tai sen jälkeen.

”Hiilijalanjäljen raja-arvot vauhdittavat vähähiilistä suunnittelua ja rakentamista. Käytönaikaisten päästöjen vähentämisessä on tehty jo pitkään hyvää työtä, mutta nyt tarkasteluun otetaan rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälki”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ministeriön tiedotteessa.

”Olen iloinen, että asteittain kiristyvät raja-arvot kannustavat vähäpäästöisempien rakennusmateriaalien, kuten puun ja vähähiilisen betonin, käyttöön ja kehittämiseen.”

Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan vähähiiliseksi. Hiilijalanjäljen raja-arvon alittuminen osoitetaan rakennuksen valmistumisen jälkeen laadittavassa rakennuksen ilmastoselvityksessä.

Raja-arvot eivät koske rakennusten korjaus- ja muutostöitä, kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä tai rakennuksen laajentamista.

Raja-arvot kiristyvät vuoden 2029 alusta. Toistaiseksi valtaosa uusista rakennuksista alittaa ne ilman vähähiilisyystoimia.

Raja-arvot on määritelty rakennusten käyttötarkoitusluokittain esimerkiksi asuin-, toimisto-, liike-, kulttuuri-, majoitus-, ja opetusrakennuksille sekä liikuntahalleille, sairaaloille ja suurille varasto- ja hallirakennuksille.