Mökkikauppa on muuttumassa myyjän markkinaksi: Hinnat ovat kääntyneet nousuun monen vuoden laskun jälkeen

Sanne Katainen

Vapaa-ajanasuntojen kysyntä painottuu kohtuuetäisyydelle kasvavista suurista kaupungeista ja isojen vesistöjen rannoille.

Mökkikauppa on tänä vuonna muuttumassa myyjän markkinaksi.

Maanmittauslaitoksesta kerrotaan, että mökkien hinnat ovat alkuvuoden aikana kääntyneet nousuun monen vuoden laskun jälkeen.

Vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana kesämökkien kauppamäärät ovat kasvaneet 17 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

"Kesämökkien hinnat ovat olleet useita vuosia laskussa vaihtelevan kysynnän ja arvostuksen takia. Mökkikaupan määrä kääntyi jo aikaisempina vuosina nousuun ja myös hinnat ovat tänä vuonna kääntyneet nousuun", kiinteistöjen kauppahintarekisteristä vastaava rekisteripäällikkö Taisto Toppinen arvioi Maanmittauslaitoksen tiedotteessa.

Toppinen huomauttaa, että koska talvi oli vähäluminen, mökkikauppa käynnistyi tänä vuonna viime vuotta aiemmin.

Maanmittauslaitoksesta muistutetaan, että mökkien hinnat vaihtelevat hyvin paljon sijainnin, mökin kunnon ja varustelun mukaan. Mökkiä etsivän kannattaakin kiertää useita kohteita, jotta saa kuvan sekä tarjonnasta että myös omista tarpeista.

Vapaa-ajanasuntojen kysyntä painottuu kohtuuetäisyydelle kasvavista suurista kaupungeista ja isojen vesistöjen rannoille.

"Myyntiä harkitsevien mökinomistajien kannattaa laittaa kiinteistö myyntiin. Kysyntää sopiville kesäpaikoille tuntuu olevan ja hinnat ovat nousseet", Toppinen vinkkaa.

Tiedot kiinteistökaupan määristä ja hinnoista perustuvat tilastotietoihin, joissa on tarkasteltu mökkikauppojen määrän kehitystä tämän ja viime vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana kymmenessä kunnassa. Tarkasteluun on otettu mukaan ne kymmenen kuntaa, joissa on eniten kesämökkejä. Tiedot on haettu Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppahintatilastosta, joka päivitetään kuukausittain.

Lue lisää:

Järjestö vertaili mökkeilyn kustannuksia suurimmilla mökkipaikkakunnilla: Kunnallisia maksuja voi joutua pulittamaan pahimmillaan jopa 1117 euroa vuodessa

Näin tuunaat mökkisi myyntikuntoon – "Kaikki menevät kaupaksi, kun hintapyyntö on realistinen"

Eihän mökkisi huussi ole laiton? Laki sanoo yksiselitteisesti, millainen käymäläratkaisun pitää olla