Porttipahta ensimmäinen - Kitisen voimalat remonttiin kukin vuorollaan

Ilpo Kiuru

Porttipahdan voimalan peruskorjauksen projektipäällikkö Jukka Hahka sekä pääurakoitsija Andritz Hydro Oy:n Esa Salminen voimalan uumenissa peruskorjatun spiraalin äärellä.

Vuonna 1981 valmistunut Porttipahdan voimala säännöstelee Porttipahdan tekoallasta, joka laskee Kemijoen sivujokeen Kitiseen.

Porttipahta on suurin Kitisen seitsemästä voimalaitoksesta. Sen tuottama vuotuinen energia on keskimäärin 100 gigawattituntia. Määrä vastaa lähes 14 300 nelihenkisen perheen vuosittaista sähkönkulutusta.

Projektipäällikkö Jukka Hahkan mukaan voimalan peruskorjauksen suunnittelu alkoi jo parisen vuotta sitten. Voimalan koneisto pysäytettiin huhtikuussa ja töiden arvioidaan kestävän viitisen kuukautta.

Kitisellä peruskorjaukset toteutetaan voimalaitosten peruskorjauksina ja -huoltoina. Ne käsittävät generaattoreiden huollon sekä juoksupyörien peruskorjauksen tai uusimisen.

Uusimmissa koneistoissa vesiturbiinin öljynavasta on luovuttu. ”Nykyään vesivoimakoneissa käytetään korkeapaineista vesinapaa, jossa voiteluaineena turbiinin navan laakereissa on vesi”, peruskorjauksen pääurakoinnista vastaavan Andritz Hydron Esa Salminen kertoo.

Porttipahdalla peruskorjaus käsittää turbiinin peruskunnostuksen ja juoksupyörän uusinnan. Myös generaattori ja päämuuntaja huolletaan, päämuuntaja Vaasassa. Samalla uusitaan kytkinlaitos sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmät. Urakan hinta on noin seitsemän miljoonaa euroa.

Suuri yleisö päässee ihailemaan vanhaa juoksupyörää, joka on luovutettu Sodankylän kunnalle ja väliaikaisesti sijoitettu kunnan varikolle odottamaan arvoistaan sijoituspaikkaa. ”Vanhus” on sikäli huomionarvoinen, että se on pyörittänyt akselia 39 vuotta eli tuottanut käyttöikänsä aikana sähköä noin 550 000 nelihenkisen kotitalouden vuositarpeen verran.

Koneiston uusimisen myötä Porttipahdan teho nousee noin kolmanneksella 35 megawatista 48,5 megawattiin. Tehonnousu lisää voimalaitoksen alapuolista virtaamaa ja veden korkeus nousee maksimiteholla noin 10 senttiä kahden, kolmen kilometrin matkalla.

”Veden korkeuden nousu säilyy lupaehtojen puitteissa ja selvityksen perusteella rannat sen myös kestävät”, aluepäällikkö Jyrki Autti vakuuttaa.

Porttipahdan lisäksi Kemijoki Oy:llä on Kitisellä kuusi muuta voimalaa: Kurittukoski, Vajukoski, Matarakoski, Kelukoski, Kurkiaska ja Kokkosniva. Ne kaikki peruskorjataan myös. Seuraavana vuorossa on Kelukoski.

Käytettävyydestä vastaava johtaja Heikki Kusmin sanoo, että korjausten järjestys ja ajoitus määritellään voimaloiden kuntoarvioissa. Koko peruskorjausprojekti kestää hänen mukaansa 2030-luvulle saakka.

Kemijoki Oy:llä on kaikkiaan 20 vesivoimalaitosta. Niistä 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella. Viime vuonna yhtiö tuotti sähköenergiaa kaikkiaan 4 498 gigawattituntia.