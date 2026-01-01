Siirry pääsisältöön
Juuri nyt
|
Lumitykki-ilmiö voi koetella Etelä-Suomea lähipäivinä
Tilaajalle
|
Kannattaako metsätöihin ostaa oma traktori vai ajattaa puut urakoitsijalla? Vertailimme kahden kaluston kustannuksia
Pöllit pinoon traktorilla
Traktorin jykevät renkaat ja väljä maavara tekevät siitä luotettavan veturin puiden ajoon myös talvella. Tutustuimme kahteen aktiivikäytössä olevaan yhdistelmään.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Metsätyövälineet
1.1.2026
10:30
Risto Jussila
Artikkelin aiheet
hankintahakkuu
maataloustraktori
puunkorjuu
puun kuljetus
Fiat 880 DT
Valtra N 134
Traktori
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
