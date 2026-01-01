Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaajalle | Kannattaako metsätöihin ostaa oma traktori vai ajattaa puut urakoitsijalla? Vertailimme kahden kaluston kustannuksia
Kun metsänomistajalla on oma kuljetuskalusto, hakkuu ja ajo ovat kokonaan omissa käsissä.

Pöllit pinoon traktorilla

Traktorin jykevät renkaat ja väljä maavara tekevät siitä luotettavan veturin puiden ajoon myös talvella. Tutustuimme kahteen aktiivikäytössä olevaan yhdistelmään.
1.1.202610:30
Risto Jussila
