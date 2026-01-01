Mummue, kyläradio ja aistimökki – tunnetko nämä ajankohtaiset sanat?Viime vuonna esille nousseet uudissanat kertovat nykyajasta. Jotkin unohtuvat, toiset jäävät kieleemme pysyvästi.
Tiedätkö, minkälaisia joukkoja ovat mummue ja turistitokka?
Mummue on joukko mummoja. Ilmauksen lanseerasi Aku Ankka -lehti, ja se riemastutti somekeskustelijoita kesäkuussa 2025.
Turistitokat taas ovat isoja turistijoukkoja, jotka liikkuvat Rovaniemellä ja häiritsevät paikallisten arkea.
Ovatko pilppi, ilppi ja vilppi tuttuja?
Kotimaisten kielten keskuksen sanatietokantaan lisättiin viime vuonna eri lähteistä nelisen tuhatta uutta tai muuten ajankohtaista sanaa.
Sanatietokantaa käytetään Kielitoimiston sanakirjan, kielenhuollon ja tutkimuksen tarpeisiin. Ne kertovat myös vuoden tapahtumista ja ilmiöistä.
Uusissa ja ajankohtaisissa sanoissa korostuvat etenkin ruuat ja juomat.
Suolakurkkulimonadi on somehitiksi noussut suolakurkkulientä ja sitruunaa sisältävä virvoitusjuoma.
Pinkero oli leikillinen nimitys vadelmanmakuiselle, vaaleanpunaisessa tölkissä myytävälle lonkerojuomalle.
Seeprajuominen tarkoittaa sitä, että jokaisen alkoholiannoksen jälkeen nautitaan lasi vettä.
Kyläradiolla turvataan viestintää kriisitilanteissa.
Viime keväänä Suomessa hitiksi nousi dubaisuklaa eli pistaasitahnaa ja nauhamaista kataifi-taikinaa sisältävä luksussuklaa, joka kehitettiin Dubaissa vuonna 2021.
Mukbang tarkoittaa somevideota, jossa tekijä esittelee syömistään lähietäisyydeltä ja toisinaan juttelee ohessa katsojille. Sana on yhdistelmä korean kielen sanoista ”syödä” ja ”esitys”.
Vuosi sitten maaliskuussa kuukauden sana oli rallisuomi tai rallifinska, huumoriyhtye KAJ’n itseironinen ilmaus toisena kielenä puhutulle suomelle. Rallienglantihan on meille jo entuudestaan tuttua suomalaiskuskien haastatteluista.
Kukikko tarkoittaa kukkivaa niittypalstaa. Nimityksen lanseerasi Puutarhaliitto. Kukikko tukee luonnon monimuotoisuutta houkuttelemalla pölyttäjiä.
Aistimökki puolestaan on rajattu, mökkimäinen tila, jossa aistiärsykkeistä kuormittunut oppilas voi rauhoittua koulupäivän aikana.
Haja-asutusalueilta mukaan poimittiin kyläradio eli maaseudulla toimiva yksinkertainen radioasema, jolla turvataan viestintää kriisitilanteissa.
Viime syksynä Suomessa väiteltiin etätöistä ja siitä, pitäisikö ihmisten palata toimistolle.
Etätyöläisiä houkuttelee lähitöihin fiilisvastaava: työntekijä, jonka tehtävänä on luoda toimistolle mahdollisimman viihtyisä ilmapiiri muun muassa järjestämällä tapahtumia ja yhteisiä taukohetkiä.
Monille tuttuja lyhenteitä ovat pilppi, ilppi ja vilppi. Pilppi on poistoilmalämpöpumppu, jonka avulla rakennuksen poistoilmasta otetaan talteen lämpöenergiaa, jota käytetään vaikkapa tuloilman lämmittämiseen.
Ilppi taas on ilmalämpöpumppu, vilppi vesi-ilmalämpöpumppu.
