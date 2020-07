Taksiuudistuksen korjaussarja saa kannatusta – alan yrittäjät peräävät laittomien kimppakyytien kitkemistä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan tilausvälityskeskukset voivat olla este uusien autoilijayrittäjien markkinoille pääsylle. LEHTIKUVA / Onni Ojala

Suunnitelma paikkailla viime hallituksen taksiuudistuksen ongelmia on saanut pääosin myönteisen vastaanoton.

Lakiluonnos saa tukea vammaisjärjestöiltä, jota huomauttavat, että monet erityisryhmät kokevat taksiliikenteen turvallisuuden heikentyneen uudistuksen myötä. Kuljettajien taidot toimia erityisryhmien kanssa ovat heikentyneet, eivätkä kuljettajat aina osaa esimerkiksi kiinnittää pyörätuoleja oikein tai viestiä asiakkaidensa kanssa.

"Kuljettajien riittävä suullinen ja kirjallinen suomen- tai ruotsinkielen taito tulee määritellä lain yksityiskohtaisissa perusteluissa", kirjoittaa Suomen Kuurosokeat.

Monet vammaisjärjestöt katsovat, että erityisryhmien kuljettajakoulutuksesta tulisi tehdä pakollinen. Luonnokseen se on kirjattu vapaaehtoiseksi.

Vammaisfoorumi toivoo, että mahdollisuus käyttää vakiotaksia saataisiin takaisin.

"Tuttu taksikuljettaja on olennaisen tärkeä erityisen haavoittuvassa asemassa oleville vammaisille henkilöille. Heillä, joilla on ongelmia vuorovaikutuksen suhteen, jatkuvasti vaihtuva tai uusi kuljettajakontakti voi laukaista haastavaa käyttäytymistä", foorumi toteaa.

Monissa taksialan edustajien lausunnoissa taas toivotaan vielä tiukempia toimia harmaan talouden, kuten laittoman kimppakyytiliikenteen kitkemiseksi.

Muun muassa Pohjois-Suomen Taksiyrittäjät kertoo sosiaalisessa mediassa kasvaneesta kyytipalveluilmiöstä. Oulun seudulla toimii ainakin kaksi liki viiden tuhannen jäsenen Facebook-ryhmää, joissa tarjotaan kyytejä, yhdistys kertoo lausunnossaan.

"Kyseessä on puhdas laiton taksitoiminnan harjoittaminen, maksun periminen jopa taksin hintatasoa, ilman että yksikään kyytipalveluita tarjoava henkilöllä on mitään Y-tunnusta tai yritystä, auto on yksityiskäyttöinen ja mitään veroja tai velvoitteita ei makseta. Toiminta on kasvanut koko ajan ja poliisin on erittäin vaikea puuttua toimintaan nykyisen lainsäädännön puitteissa", yhdistys moitti.

Helsingin Taksiautoilijat peräsi tiukempaa valvontaa ja viittaa tuloksiin viime marraskuussa tehdystä taksiliikenteen valvontaiskusta.

"Tuloksena löytyi esimerkiksi etsintäkuulutettuja, ajokortittomia kuljettajia, joilla ei ollut taksinkuljettajan ajolupaa ja katsastamattomia autoja, yhdistys kirjoittaa ja ehdottaa, että Traficomille perustettaisiin vähintään kymmenen taksitarkastajan virkaa."

Kilpailu- ja kuluttajavirasto kiinnittää lausunnossaan huomiota kilpailuongelmiin, joita syntyy tilausvälityskeskuksista, jotka ovat yleensä paikallisten taksiyrittäjien omistuksessa. Malli voi johtaa tilanteeseen, jossa välitysyhtiö pyrkii maksimoimaan omistaja-autoilijoiden voitot tai suojelemaan alalla jo toimivien taksiyrittäjien liiketoimintaa.

"Useilla alueilla autoilijayrittäjät ovat riippuvaisia välityskeskuksen palveluista. Kilpailu- ja kuluttajaviraston havaintojen mukaan useat välityskeskukset ovat tosiasiassa estäneet uusien autoilijayrittäjien pääsyä markkinoille ja toimintaedellytyksiä markkinoilla", virasto huomauttaa.