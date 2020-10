Suomessa 164 uutta koronavirustartuntaa, Espoossa etsitään O’Learys-ravintolassa asioineita

Testejä Suomessa on tehty pandemian aikana yli miljoona. Testauskapasiteetti on THL:n mukaan noin 20 000 testiä päivässä.

Lehtikuva / Teemu Salonen

Koronavirustartuntojen määrä on jatkanut kasvuaan Suomessa.

Suomessa on raportoitu 164 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusia tartuntoja on kuluneiden 14 päivän aikana raportoitu 937 enemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana.

Yhteensä tartuntoja on epidemian aikana todettu 10 702. Ilmaantuvuus on THL:n mukaan tällä hetkellä 27,2, mikä tarkoittaa 27,2:ta tapausta 100 000:ta asukasta kohden kahdessa viikossa.

Suomi on käyttänyt maahantulorajoitusten raja-arvona 25:tä tapausta 100 000:ta asukasta kohden kahdessa viikossa. Suomen ilmaantuvuusluku on siis suurempi kuin hallituksen ulkomaille asettama raja-arvo.

Alueellinen vaihtelu on edelleen suurta: esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuus on 53,9, kun Pohjois-Pohjanmaalla se on 7,5.

Suomeen saavuttaessa raja-arvon ylittävästä maasta suositellaan suomalaiselle kahta vapaaehtoista koronatestiä, joilla voi lyhentää kahden viikon omaehtoista karanteenia. Ulkomaalaisten taas tulisi ottaa ensimmäinen testi lähtömaassa ja toinen Suomessa kolme vuorokautta ensimmäisen testin jälkeen.

Tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrä kerrotaan myöhemmin tänään. Perjantain tietojen mukaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa kuollut 345 ihmistä.

Testejä Suomessa on tehty pandemian aikana yli miljoona. Testauskapasiteetti on THL:n mukaan noin 20 000 testiä päivässä.

Espoossa kauppakeskus Sellon O’Learys-ravintolassa perjantaina syyskuun 25. päivänä olleella seurueella on todettu koronavirustartuntoja. Kaupunki etsii nyt muita ravintolassa samana päivänä kello 20–23 olleita, jotta nämä voisivat tarkkailla vointiaan mahdollisen altistumisen varalta.

Perusturvajohtaja Juha Metso kertoo STT:lle, että tartuntoja saaneessa seurueessa oli viisi ihmistä. Altistuneiden määrä tai suuruusluokka ei Metson mukaan ole tiedossa, vaan sitä kartoitetaan parhaillaan tiedottamalla.

Ravintolassa olleita neuvotaan seuraamaan terveydentilaansa, kunnes mahdollisesta altistumisesta on kulunut kaksi viikkoa.

Lisäksi Yle kertoi maanantaina, että Kolarin Ylläksen ruskaretkeläisiin liittyvässä tartuntaketjussa on todettu lisää koronavirustartuntoja. Yhteensä tartuntoja on tullut ilmi 50.

"Osa uusista tartunnoista on todettu sellaisilla, jotka ovat altistuneet aiemmin Ylläksellä saadulle koronatartunnalle", Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas sanoo Ylelle.

THL kertoi syyskuun lopulla Ylläkseltä 14.–25. syyskuuta välisenä aikana alkaneesta tartuntaketjusta. Tartunnat olivat lähteneet jo tuolloin leviämään eri puolille Suomea Ylläkseltä kotiin palanneiden mukana.

Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit ovat ohjeistaneet alueen ravintola-alan yrityksiä ja iltatapahtumien järjestäjiä keräämään yhteystiedot asiakkailta mahdollista tartunnanjäljitystä varten.