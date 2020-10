Korona koskettaa koko yhteisöä pienessä kunnassa – Vimpeli otti voimatoimet käyttöön, tavoitteena paluu normaaliarkeen mahdollisimman nopeasti

Johannes Tervo

Vimpelin kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli johtaa kuntaa toistaiseksi etänä. ”Olen infektiolääkärin määräämässä karanteenissa lauantaihin 10.10. saakka. Silloin tulee kuluneeksi 14 vuorokautta tilanteesta, jossa olen voinut altistua koronavirukselle”, täysin oireeton kunnanjohtaja kertoo.

Vimpelissä oli tiistaihin mennessä todettu kymmenen koronatartuntaa.

”Nyt on tärkeää tehdä vaikuttavat ja nopeat toimet. On aika ampua kovilla, jotta voidaan palata normaalitilanteeseen", kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli sanoo.

Altistuneita on Vimpelissä useita kymmeniä. Koko Järvi-Pohjanmaalla eli Alajärvellä, Lappajärvellä ja Vimpelissä on todettu 119 altistumista. Altistuneista on oman alueen asukkaita 108.

Vimpelin koronatartuntojen alku on pääsääntöisesti paikannettu Ylläkselle tehtyyn ruskaretkeen.

Se on ollut syyskuussa viikoilla 38 ja 39, kertoo Järvi-Pohjanmaan peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangas. Yhteinen perusturva tuottaa kuntakolmikon sosiaali- ja terveyspalvelut.

Viime viikon torstaista lähtien Vimpelissä on päätetty monista rajoituksista ja suosituksista. Niistä iso osa on voimassa sunnuntaihin 18.10. Kunnanjohtaja listaa päätavoitteet.

”Riskiryhmiin kuuluvien suojaaminen. Taudin etenemisen tehokas katkaisu. Paluu normaaliarkeen mahdollisimman nopeasti.”

Vimpelissä on hieman alle 3 000 asukasta. Pienen kunnan voimavarat ovat rajalliset.

”Kunnan keskeiset, elintärkeät työt on pystyttävä hoitamaan myös kriisitilanteessa.”

Kriittisistä kohdista Leijonanmieli sanoo esimerkkinä vesi- ja viemärilaitoksen.

”Siellä on vain kolme työntekijää. Mitä tapahtuu, jos he sairastuvat? Laitoksen on toimittava koko ajan.”

Tilannetta on simuloitu harjoituksissa naapureiden kanssa. Nyt on aika ottaa yhteinen työvoimareservi käyttöön.

”Alajärven tekninen toimi tulee meille apuun tarvittaessa.”

Naapurikuntien yhteistyö on sujuvaa myös perusturvan yhteistoiminta-alueella, Leijonanmieli kiittää. Yhteinen uhka yhdistää.

”Ja tavoite. Kaikki haluavat päästä elämään tavallista arkea. Tämä on yhteinen voimannäytön paikka Vimpelille, Alajärvelle ja Lappajärvelle."

Johannes Tervo

Monen tutun asiointipaikan ovelle on ilmestynyt poikkeusajan ohjeistus.

Kunnanjohtaja kertaa viime viikon tapahtumia.

”Myöhään keskiviikkoiltana sain tiedon, että vimpeliläisessä koulussa on todennäköisesti koronalle altistunut henkilö.”

Tilanteen vakavuus valkeni torstaiaamuna: kyse voi olla todella laajasta altistumisketjusta.

Leijonanmieli kutsui koolle kunnan johtoryhmän ja piti ajan tasalla myös Järvi-Pohjanmaan perusturvan. Alueella on yhteinen pandemian johtoryhmä, jota johtaa peruspalvelujohtaja Penninkangas.

Pandemian johtoryhmä on kokoontunut ahkerasti viime päivinä.

”Viime torstaina annoimme ensimmäiset suositukset. Heti perjantaina ryhmä päätti lisätoimista. Maanantaina olimme koolla jälleen", Penninkangas kertoo.

Tartuntaketjuja on jäljitetty koko ajan. Työ jatkui keskeytyksettä myös viime viikonvaihteessa.

”Tartuntaketjuja jäljitetään yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Järvi-Pohjanmaan perusturvalla on jäljityksessä neljä omaa työntekijää tartuntataudeista vastaavan lääkärin lisäksi.”

Penninkangas kehottaa asukkaita varovaisuuteen ja harkintaan.

”Ihmiset ovat ottaneet kiitettävästi kysyneet esimerkiksi tilaisuuksien järjestämisestä. Koko Järvi-Pohjanmaan aluetta koskee 11.10. asti suositus, että yli 20 hengen tapahtumia ei järjestettäisi.”

Johannes Tervo

Rajoituksia on asetettu ja suosituksia annettu.

Sam Leijonanmieli toivoo, että viime kevään kaltainen täydellinen pysähdys pystyttäisiin nyt välttämään.

”Yrityksemme eivät näe joulua, jos ajaudumme samanlaiseen tilanteeseen.”

Hän vetoaa kuntalaisiin, jotta he käyttäisivät paikallisia palveluita.

”Asiointi oman pitäjän liikkeissä on mahdollista ja suotavaa. Pidetään terve järki mukana. Mennään terveenä ostoksille, käytetään maskeja ja huolehditaan käsihygieniasta."

Johannes Tervo

”Hyvä, että kunnan johto on muistuttanut, kuinka tärkeää on paikallisten palveluiden käyttäminen", sanoo Boutique Johanna K:n yrittäjä Johanna Korkea-aho.

”Väkeä on vähemmän liikkeellä. Kyllä rajoitukset näkyvät kyläkuvassa heti”, yrittäjä Johanna Korkea-aho sanoo maanantaina iltapäivällä.

Hän katselee Vimpelin keskustan näkymää aitiopaikalta: Boutique Johanna K on keskellä kirkonkylää. Pitäjän pyöreä kirkko on kauppakiinteistön vieressä, samoin Saarikenttä.

Rajoitukset vaikuttavat ihmisten ostokäyttäytymiseen, Korkea-aho sanoo. Moni kuulostelee ja odottelee, miten tautitilanne etenee. Työpaikkojen puolestakin pelätään.

”Toivon, että yhteiskuntaa ei nyt jouduta sulkemaan samalla tavoin kuin keväällä.”

Johannes Tervo

”Koronasta tuli valitettavasti pitkäaikaisempi riesa kuin ensin ajateltiin", Johanna Korkea-aho sanoo.

Korkea-aho hyväksyy rajoitukset, joista Vimpelin kunta ja Järvi-Pohjanmaan perusturva ovat päättäneet.

”Päättäväiset toimet ovat ehdottomasti tarpeen. Toivottavasti ne tepsivät, ja koronaviruksen eteneminen saadaan pysäytettyä.”

Korkea-aho toivoo mahdollisimman nopeaa paluuta tavalliseen arkeen. Yrityksillä on ankeat ajat, jos ihmiset vetäytyvät koteihinsa.

Johannes Tervo

Annukka Lehto asioi kaupassa Vimpelin keskustassa maski kasvoillaan. "Olen tottunut käyttämään maskia työssänikin", kampaamoyrittäjä Lehto kertoo.

Annukka Lehto kiittää Vimpelin kunnan toimia.

"Kunnanjohtajan toiminta on ollut hyvää ja ripeää", hän sanoo.

"Viruksen leviäminen on nyt katkaistava äkkiä, jotta päästään elämän normaalia arkea."

Johannes Tervo

"Rajoituksia nyt vaan, jotta saadaan viruksen eteneminen kuriin", Mauno Kataja sanoo. Hän käyttää kauppareissuillaan maskia. Kataja myös ompelee kasvomaskeja. "Sunnuntai-iltana valmistui viisi."

Mauno Kataja kertoo palanneensa kasvomaskin käyttäjäksi, kun omassa pitäjässä alkoi ilmetä koronavirustartuntoja.

"Käytin maskia ja kertakäyttökäsineitä myös kevään koronarajoitusten aikana."

Kataja hyväksyy mielihyvin toimet, jotka Vimpelissä on otettu käyttöön.

"Rajoituksia nyt vaan, jotta saadaan viruksen eteneminen kuriin."

Kataja ei allekirjoita puheita ensimmäisestä ja toisesta korona-aallosta.

"Samaa aaltoa tämä on ollut koko ajan. Keväällä viruksen eteneminen saatiin kuriin, kun otettiin tiukat rajoitukset käyttöön. Korona ei kuitenkaan häipynyt mihinkään. Tautitapaukset räjähtivät kasvuun heti, kun rajoituksia höllennettiin."

Johannes Tervo

Koko Vimpelin kunnan johtoryhmä on hajautettu, kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli kertoo. ”Jokainen saa työskennellä etänä niin paljon kuin haluaa. Tavoite on välttää sairastumiset.”

”Virus on – ikävä kyllä – arjessamme vielä pitkään", kunnanjohtaja Leijonanmieli sanoo.

"Tähän pitää vain totutella. Voimakeinot otetaan käyttöön, kun joudutaan akuuttiin tilanteeseen."

Tiistaina hän oli toiveikas.

"Rajut toimet näyttävät purevan.”

Tartuntojen määrä saattaa nousta vielä, Leijonanmieli arvioi.

"Nyt näyttää kuitenkin, että joukkoaltistumisen raju leviäminen on saatu pysähtymään. Lähipäivät ovat ratkaisevia."

Johannes Tervo

Superpesiksessä pelaava Vimpelin Veto voitti pronssimitalin tänä vuonna. Pesäpalloilijapatsas kunnan keskustassa osallistuu sekä mitalihumuun että koronan torjuntaan. Pesäpalloilijapatsas on kuvanveistäjä Kari Ovaskan (1945–1995) teos vuodelta 1989.