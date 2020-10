Some-syyttelyä koronan syistä ei toivota Vimpeliin – Sam Leijonanmieli: "Kukaan ei koronaa halua eikä kukaan halua sitä tartuttaa muihin"

Johannes Tervo

Yhteisöllisyys ja yhteinen tekeminen ovat kunniassa Vimpelissä. ”Yhteisöllisyys voi olla vahva valtti myös koronan päihittämisessä", kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli sanoo.

Sam Leijonanmieli kertoo huomanneensa, että joissakin kunnissa on alkanut syyttely, kun joku pitäjäläisistä on sairastunut koronaan. On alettu pähkäillä, että ”pitikö tuon nyt tuoda korona meille ja tartuttaa muihinkin”.

”Lähetin heti vetoomuksen some-kanavien kautta, jotta vastaava keskustelu ei alkaisi meillä. Kukaan ei koronaa halua saada eikä kukaan halua sitä tartuttaa muihin", Leijonanmieli sanoo.

”Olen iloinen, että keskustelu sosiaalisessa mediassa on meillä pysynyt maltillisena."

Avoin tiedottaminen ja avoin informaatiojohtaminen ovat kriisitilanteessa tärkeitä, Leijonanmieli sanoo.

”Kun aloin tiedottaa, odotin jännityksellä, mikä on kuntalaisten reaktio.”

Kuntalaiset ottivat asian omakseen.

”Olen lähes liikuttuneena seurannut, kuinka ihmiset innostavat toisiaan esimerkiksi kasvomaskien käyttöön. Maskikuvia jaetaan somessa.”

Vimpeliläisillä tuntuu kunnanjohtajan mukaan olevan yhteinen tahtotila: Tämä tauti on nyt voitettava. Tästä tilanteesta on päästävä pois.

Vimpelin kunnanjohtajan tilit sosiaalisessa mediassa:

Instagram: sam_leijonanmieli

Facebook: Sam Leijonanmieli

Twitter: Sleijonanmieli