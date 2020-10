THL: Suomessa 222 uutta koronavirustartuntaa – kahdessa viikossa todettu 1 261 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana

Ilmaantuvuusluku Suomessa viimeisten kahden viikon ajalta on nyt 50,1.

Ilmaantuvuusluku Suomessa viimeisten kahden viikon ajalta on nyt 50,1. LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Suomessa on raportoitu 222 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahdessa viikossa on raportoitu 3 022 uutta tartuntaa, mikä on 1 261 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 1 761 tartuntaa.

Ilmaantuvuusluku Suomessa viimeisten kahden viikon ajalta on nyt 50,1. Korkein ilmaantuvuusluku on Vaasan 332,1 ja pienin Kainuun 4,2.

Yhteensä tartuntoja on raportoitu nyt 14 071.

Sairaanhoitopiirit ilmoittavat koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvät kuolemantapaukset ja sairaala- sekä tehohoidossa olevien potilaiden määrät myöhemmin tänään.