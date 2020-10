Pandemia ja talouskriisi muuttivat suunnitelmia: valtiovarainministeriön kansliapäällikön virka avataan uudelleen haettavaksi

Kansliapäällikön nimitys on ollut poliittisesti hyvin vaikea, ja Päivi Nergin nimitystä on vastustettu erityisesti SDP:ssä.

Vanhasen edeltäjä Katri Kulmuni oli nimittämässä tehtävään Päivi Nergiä (kuvassa). Lehtikuva / Markku Ulander

Valtiovarainministeriön kansliapäällikön virka on ilmoitettu uudelleen haettavaksi. Ministeriön arvion mukaan kansalliset ja kansainväliset olot ovat muuttuneet vuoden takaiseen nähden olennaisesti siten, että haku on avattava uudelleen.

Ministeriön tiedotteessa mainittuja muuttuneita oloja ovat muun muassa koronaviruspandemia ja sitä seurannut maailmantalouden kriisi. Ministeriön mukaan Suomen talous on kärsinyt pandemian takia kovan iskun ja siitä toipuminen edellyttää kansainvälisten toimien lisäksi talouspoliittisten toimien valmistelua Suomessa.

Ministeriö katsoo, että muuttuneet olot vaikuttavat viran tehtävien painotuksiin siten, että hakijoiden ajantasainen kokemus pitää arvioida uudelleen.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) edeltäjä Katri Kulmuni (kesk.) oli keväällä nimittämässä tehtävään Päivi Nergiä. Nimitys kuitenkin pantiin jäihin siihen asti, että eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannanotto eduskunnan tiedonsaantioikeuden ongelmista valmistui.

Kansliapäällikön virkaa hakenut Nerg oli edellisellä hallituskaudella keskeisessä roolissa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelussa, johon liittyviä tiedonsaantiongelmia perustuslakivaliokunta selvitti. Valiokunnan selvitys valmistui lokakuun alussa.

Kansliapäällikön nimitys on ollut poliittisesti hyvin vaikea. Nergin nimitystä on vastustettu ennen muuta SDP:ssä. Julkisuudessa on arvosteltu muun muassa sitä, että maa- ja metsätaloustieteiden maisterina Nergin talousosaaminen olisi muita hakijoita heikompaa.

Jo huhtikuussa valtioneuvoston kokouksessa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) pysäytti asian käsittelyn ilmoittamalla, että hän haluaa asiaa koskevat asiakirjat perehdyttäväkseen.

Kansliapäällikön nimitys piti tehdä jo tätä aikaisemmassa valtioneuvoston istunnossa, mutta tuolloin silloinen valtiovarainministeri Kulmuni veti asian pois esityslistalta viime tingassa. Syyksi kerrottiin, että puolueet haluavat käydä läpi huolellisesti nimityksen perusteet.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö on yksi Suomen vaikutusvaltaisimmista virkamiehistä.

Perustuslakivaliokunta moitti eduskunnan tiedonsaantia viime vaalikauden sote-uudistuksen valmistelussa. Lokakuun alussa valmistuneessa selvityksessään valiokunta halusi valtioneuvoston kiinnittävän "erittäin vakavaa huomiota" siihen, että valtioneuvoston ja ministeriöiden virkamiesten virkavelvollisuutena on antaa eduskunnan tarpeellisina pitämät tiedot.

"Valtioneuvostolla, ministeriöllä tai sen virkamiehillä ei ole toimivaltaa harjoittaa tarkoituksenmukaisuusharkintaa sen suhteen, mitä tietoja eduskunnan valiokunta katsoo tarvitsevansa", valiokunta lausui selvityksessä.

Helsingin Sanomat uutisoi huhtikuussa valtiovarainministeriön virkamiesten pimittäneen eduskunnalta 210 miljoonan euron kustannukset sote-uudistukseen liittyen. Helsingin Sanomien mukaan tiedot olisivat voineet johtaa lainmuutoksiin, jotka olisivat estäneet uudistuksen toteutumisen aikataulussa.

Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa valtioneuvoston ohjesäännön ja ministeriön työjärjestyksen mukaisesti. Viran täyttäminen on ollut solmussa jo vuoden päivät.

Virkaa hakivat alkuperäisen aikataulun mukaisesti viime vuoden lokakuussa valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Nerg, Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja, valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston päällikkö Leena Mörttinen, valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Markus Sovala ja kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.).

Vartiainen oli ennen kansanedustajan uraansa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja. Virkaa haki myös tradenomi Piotr Marko Lehtonen, joka ei aiemmassa haussa päässyt haastatteluvaiheeseen asti. Kaikkien kuuden hakemukset huomioidaan sellaisenaan uudelleen, ja heillä on myös mahdollisuus täydentää hakemuksiaan.

Valtiovarainministeriön hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja Juha Majanen nimitettiin syyskuussa hoitamaan virkaa vuoden loppuun asti.