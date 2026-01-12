Susikiintiöstä jäljellä vielä 19 suttaViikonlopun aikana kiintiö saatiin täyteen Vuosangan alueella. Metsästys jatkuu yhä seitsemällä kiintiöalueella.
Suomen riistakeskus on määrännyt suden kiintiömetsästyksen lopetettavaksi sunnuntaina Vuosangan alueella. Köyliön ja Rekikosken kiintiöalueella.
Jo aiemmin määräys on annettu Aura-Paimion, Eurajoen, Humppilan, Kustavin, Kytäjän, Köyliön, Pahkavaaran ja Rekikosken kiintiöalueille.
Määräys annetaan suden kiintiömetsästyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen nojalla silloin, kun alueellinen kiintiö on saatu täytettyä.
Metsästys jatkuu vielä lopuilla seitsemällä alueella.
Maanantaina 12. tammikuuta kello 8.00 mennessä saaliiksi on saatu yhteensä 81 sutta. Näistä uroksia on ollut 47 ja naaraita 34. Kokonaiskiintiöstä on jäljellä vielä 19 sutta.
Kaikista saaliiksi saaduista eläimistä tutkitaan ovatko ne susia vai koirasusia. Jos DNA-analyysi osoittaa kaadetun eläimen koirasudeksi, poistetaan eläimen kaatoilmoitus Oma riistasta. Samalla kyseinen saalis häviää saalisseurannasta.
Jos alueella on jo annettu määräys metsästyksen päättämisestä eli kiintiö on täynnä, riistakeskus antaa uuden määräyksen metsästyksen jatkumisesta.
Metsäpalvelu
