Suomessa 293 uutta koronavirustartuntaa – STM kehottaa varovaisuuteen isänpäivänä: "Tilanne on räjähdysherkkä, vaarin kanssa voi nauttia vaikka glögit ulkona"

Kari Salonen

Ihmisiä kehotetaan pitämään etäisyyttä toisiinsa, sillä koronaa voi olla myös oireettomilla. Myös muu suojaus on tärkeää taudin ollessa monin paikoin kiihtymisvaiheessa.

Suomessa on todettu 293 uutta koronavirustapausta. Sairaalassa on 65 potilasta ja heistä 15 tehohoidossa.

Yhteensä tautitapauksia on todettu nyt 16 930 ja koronaan on kuollut 361 ihmistä. Testattuja on yli 1,5 miljoonaa. Positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä nousi viime viikolla 1,8 prosenttiin ja niiden ylivoimaisesti suurin lähde oli perhepiiri.

Lokakuun alussa tautitapaukset lisääntyivät, mutta tasaantuivat sitten.

"Tasaantumiseen ei pidä tuudittautua, sillä nykytilanne on kylvetty viikkoja sitten, joten edessä voi olla jotakin ihan muuta", sosiaali- ja terveysministeriön projektipäällikkö Anna Katz varoitti ministeriön viikkokatsauksessa torstaina.

"Tilanne ei ole rauhoittava, pikemminkin räjähdysherkkä", STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki. Hän kehotti erityiseen varovaisuuteen nyt isänpäivän alla. Turvallinen juhlintatapa on nauttia vaarin kanssa vaikka glögilasillisen ulkona.

"Korkea ikä on riskitekijä ja fyysinen etäisyys tärkein suojautumiskeino. Lähikontaktien välttäminen on tärkeää myös täysin oireettomille, koska tautia voi kantaa myös oireeton", Voipio-Pulkki sanoi.

"Perhetapahtumiin ei tule osallistua edes lieväoireisena ja testeihin hakeutuminen matalalla kynnyksellä on todella tärkeää, kapasiteettia on. Tämä koskee nyt erityisesti lieväoireisia nuoria."

Viime aikojen tautiryppäitä on ilmennyt nuorilla ja esimerkiksi oppilaitoksissa. Tapauksista 80 prosenttia on ilmennyt alle 50-vuotiailla, puolet alle 30-vuotiailla, kymmenen prosenttia yli 60-vuotiailla ja vain vähän yli 70-vuotiailla.

Tautitapauksia on kuitenkin nyt koko maassa, samoin siirtymistä kiihtymisvaiheeseen. Kiihtymisvaiheessa ovat nyt Helsinki ja Uusimaa, Kanta-Häme, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Vaasan seutu, Länsi-Pohja sekä Ahvenanmaa. Muista sairaanhoitopiireistä kiihtymisvaiheessa ovat kaupunkialueet Kouvola, Kuopio ja Siilinjärvi, Oulu ja Rovaniemi.

"Yleistaso on nousussa ja tarkoittaa, että suosituksia ja rajoituksia on otettava eri puolilla Suomea käyttöön", Voipio-Pulkki sanoi.

Ravintoloiden rajoitukset ovat hänen mukaansa purreet siten, että isompia tartuntaryppäitä yksittäisistä ravintoloista ei ole enää tullut.

Suomen testauskapasiteetti on Katzin mukaan noin 20 000 päivässä, ja viime viikolla yllettiin 17 000 testiin.

Rokotteen tuloaikaa ei ole tiedossa, mutta AstraZeneca on lupaillut sellaista jo tämän vuoden puolella.

Tanskassa miljoonia minkkejä on määrätty lopetettavaksi, jotta koronaviruksen muuntuneen muodon siirtyminen ihmiseen voitaisiin välttää. Katzin mukaan tilannetta seurataan Suomessa, mutta asiaa hoitaa Ruokavirasto.