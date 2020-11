Suomessa 350 uutta koronatapausta, tilanne pahenemassa – "Jouluna voi sukuloida Uudenmaan ulkopuolella, mutta vain terveenä ja hyvin suunnitellen"

Petteri Kivimäki

Joukkokokoontumisia tulee nyt välttää ja pitää huolta omasta ja muiden suojaamisesta.

Suomessa on todettu noin 350 uutta koronatartuntaa ja ylitetty 20 000 tapauksen määrä.

Tartuntojen määrä on sosiaali- ja terveysministeriön mukaan nyt niin nopeassa nousussa, että epidemiatilanne voi heikentyä nopeasti koko maassa. Erityisesti kehotetaan nyt suojelemaan yli 70-vuotiaita, koska heillä on kohonnut riski saada koronavirustaudin vaikeampi tautimuoto.

Koronatilanne on menossa huonompaan suuntaan koko Euroopassa. Suomen tilanne on muuta Eurooppaa parempi, mutta naapurimaissa Virossa, Ruotsissa ja Venäjällä tilanne on hankaloitunut nopeasti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi torstaina.

Itävallassa on voimassa lähes täydellinen ulkonaliikkumiskielto, ja myös hankalassa tilanteessa olleiden Ranskan, Belgian ja joidenkin muiden maiden sulkutoimet ovat purreet.

Suomea on auttanut jämäkkä testaa–jäljitä–eristä -strategia. Tartuntojen määrä on kuitenkin kasvussa ja jos jäljitys ylikuormittuu eikä ihmisiä päästä ohjaamaan karanteeniin, leviäminen kiihtyy ja edessä voi viranomaisten mukaan olla vaikea tilanne terveydenhuollossa, Puumalainen varoitti.

Sairaalahoidon tarve on jo kasvanut, mutta ei kovin nopeasti. Varautuminen ja suojavarusteiden saatavuus on nyt kevättä parempaa.

Laajasta etätyöstä huolimatta tartuntoja tulee yhä enemmän myös työpaikoilta, tarkemmin taukotiloista. Alkusyksystä leviäminen keskittyi nuoriin, opiskelijoihin ja yöelämän tapauksiin, Puumalainen sanoi.

Ulkomaille matkustamisesta ei ole tullut määrällisesti paljon tapauksia, mutta jatkotartuntoja kyllä.

Kolmannes uusista tapauksista ilmenee nyt karanteenissa olevilla henkilöillä, ja tätä määrää halutaan kasvattaa. Tapauksista vain puolet pystytään jäljittämään ja puolet tartunnoista saadaan kotona ja lähipiirissä.

"Jos me haluamme estää epidemian leviämistä, kontakteja täytyy vähentää. Jaksamista tarvitaan lähikuukausina", Puumalainen sanoi.

Taudin karttamisessa on tärkeää vähintään metrin turvaväli, käsien pesu, kasvomaskin käyttö, ladataan puhelimiin koronavilkku ja jos flunssan oireita on, mennään testiin eikä minnekään muualle.

"Kaikki viisi pitää olla käytössä, yksi ei riitä. Kun pidämme huolta itsestämme, pidämme huolta toisistamme."

Uusimaa on ollut taudin jylläämisessä hankalin alue, sillä virus on uinunut väestössä ja alkanut nyt levitä, totesi STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on puolet koko maan tapausmäärästä ja siellä tauti lisääntyy muita nopeammin, mikä viittaa viruksen siirtymisestä väestöleviämisen vaiheeseen. Siksi minkään alaryhmän kuten harraste- tai kulttuurilajin nimeäminen tautipesäkkeeksi ei ole viranomaisten mukaan mielekästä.

Uudenmaan koronakoordinaatioryhmä pohtii tänään torstaina Uudenmaan rajoitustoimia ja THL ilmoittaa tuoreimmat tartuntaluvut iltapäivällä.

Ihmisille, jotka miettivät joulun viettoa sukuloimalla Uudenmaan ulkopuolella, Puumalainen vastasi näin:

"Aina kun ihmiset kokoontuvat, on riski tartunnoille. Suositus on viettää joulua lähipiirissä ja välttää isoja yleisötilaisuuksia ja jos on oireita, ei tavata isovanhempia. Vaikka tämä on erilainen joulu, uskon suomalaisten löytävän joulumieltä."

Voipio-Pulkin kanta oli lievempi:

"Ainakaan vähänkään oireisena ei pidä lähteä. Mutta hyvin suunnitellen, ennalta sopien, turvakeinoja noudattaen ja terveinä voidaan tapaamisia järjestää."