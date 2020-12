Suomessa raportoitu viisi uutta koronakuolemaa, sairaalassa lähes 300 koronapotilasta – Terrafamen teollisuusalueella Sotkamossa koronatartunta ja mahdollisesti kymmeniä altistumisia

Yhteensä koronatartuntoja on raportoitu Suomessa 31 459. LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

Suomessa on raportoitu viisi uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä kuolemantapauksia on raportoitu nyt 466.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on tällä hetkellä 284 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 35 ihmistä. Tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on lisääntynyt eilisestä seitsemällä.

Tänään Suomessa on raportoitu 349 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Kahden viimeisen viikon aikana on raportoitu 5 997 tartuntaa, mikä on 182 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 5 815 uutta tartuntaa.

Koronatartuntojen ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on noin 106 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Korkein ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) noin 185 ja matalin Kainuun sairaanhoitopiirin noin 10 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Yhteensä koronatartuntoja on raportoitu Suomessa nyt 31 459.

Vaasassa koronatilanne on heikentynyt uudelleen nopeasti, kaupunki tiedottaa. Tartuntoja on todettu Vaasan A-Killassa, Jansson-kodissa, Kustaalan nuorisokodissa ja Yrkesakademin kampuksella sekä joukkoaltistumisia kaupunginsairaalan osastoilla 5 ja 9, Variskan koululla ja Vamian Sampo-kampuksella.

Kaupunki kertoo, että yläkoulu on siirretty etäopetukseen, tartunnan saaneet on eristetty hoitopaikkoihinsa tai kotiin, altistuneet on asetettu karanteeniin ja samoissa tiloissa oleskelleita on ohjattu karanteeniin.

Kaupunki vahvistaa terveysasemilla koronajäljitystä ja on nimennyt kolme uutta tartuntatautilääkäriä. Vierailuja kaupunginsairaalan osastoille 5 ja 9 rajoitetaan, ja potilassiirrot on keskeytetty. Myös sosiaalitoimen päivä-, virike- ja työtoiminta keskeytetään.

Sotkamossa Terrafamen teollisuusalueen ulkopaikkakuntalaisella työntekijällä on todettu koronavirustartunta, jolle on mahdollisesti altistunut useita kymmeniä henkilöitä, Kainuun sote kertoo.

Tiedotteen mukaan työntekijän koronatartunta on todettu tiistaina. Arvion mukaan tartunnan saanut on ollut tartuttava 8. joulukuuta alkaen.

Koska tapaukseen liittyy laaja tartuntaketjujen riski, Kainuun sote ja Terrafame käynnistävät altistuneiden kartoittamisen ja testaamisen. Testaukset kohdistetaan ensivaiheessa 8.–11. sekä 14. joulukuuta alueella toimineiden yritysten työntekijöihin. Nämä yritykset ovat Porin Teollisuusputki, Heavy Installation, Oulun Hitsauspalvelut ja Parpala.

Kainuun sote pyytää myös muita tartunnalle mahdollisesti altistuneita hakeutumaan koronatestiin, mikäli oireita ilmenee. Erityisesti Terrafamen teollisuusalueen pääruokalassa aiemmin mainittuina päivinä kello 8–9, 12–12.30 ja 14.30–14.45 aikaan käyneitä sekä mainittujen yritysten työntekijöiden kanssa tekemisissä olleita kehotetaan koronatestiin matalalla kynnyksellä.

Altistuneita myös ohjeistetaan pidättäytymään kymmenen vuorokauden ajan riskiryhmään kuuluvien tapaamisesta.

Hus on antanut suosituksen D-vitamiinilisästä erityisryhmille koronaviruspandemian aikana. Suositus on tehty yhteistyössä Husin endokrinologian klinikan ja epidemiologisen yksikön sekä kuntien kanssa.

Husin mukaan D-vitamiini tukee immuunipuolustusta tehostamalla vastustuskykyä. Tutkimusten mukaan D-vitamiinin puute suurentaa riskiä saada vakava keuhkoinfektio koronaviruksen aiheuttaman taudin seurauksena.

Vaikean koronavirustaudin riski kasvaa yli 70-vuotiailla, sanoo Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen tiedotteessa.

D-vitamiinilisää suositellaan esimerkiksi kaikille yli 70-vuotiaille, ympärivuorokautisessa hoidossa asuville aikuisille sekä tummaihoisille aikuisille. D-vitamiinia saadaan myös ravinnosta, esimerkiksi maidosta ja rasvaisesta kalasta.

Talvisin suositellaan D-vitamiinilisää myös muille ihmisryhmille. Kesäisin D-vitamiinia syntyy iholla auringon UV-valon vaikutuksesta.

Vantaalla on todettu useita koronavirustartuntoja Kilterin koulussa, minkä vuoksi koko henkilökunta ja oppilaat päätettiin koronatestata, kertoo Vantaan kaupunki tiedotteessa. Yhteensä 424 oppilaan ja 76 henkilökunnan jäsenen testauksessa todettiin 51 koronatartuntaa, joista neljä todettiin henkilökunnalla.

Oppilailla tartuntoja todettiin kaikilla luokka-asteilla ja lähes kaikilla luokilla. Suurimman osan tartunnanlähde on koulu, mikä tarkoittaa kaupungin mukaan sitä, että koulussa epäillään tapahtuneen useita koronaviruksen jatkotartuntoja.