Euroopan tautienehkäisykeskus: Koronatartunnat lisääntyvät merkittävästi, jos rajoituksia ei jatketa – rokotetodistuksen ei pitäisi vapauttaa matkailijaa karanteenista

Koronavirusmuunnosten määrä on lisääntynyt merkittävästi, ECDC huomauttaa.

Juha Roininen

ECDC suosittelee vältettävän kaikkea paitsi välttämätöntä matkustamista. Kuvassa ohikulkijoita Brysselissä joulun alla.

Koronavirustartunnat ja virukseen liittyvät kuolemantapaukset tulevat lisääntymään EU-maissa merkittävästi seuraavien kuukausien aikana, jos rajoitustoimia ei jatketa tai jopa vahvisteta, arvioi Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC.

ECDC suosittelee EU-maiden jatkavan vahvoja rajoitustoimia seuraavien kuukausien ajan tartuntojen vähentämiseksi ja uusien virusmuunnosten ilmaantumisen estämiseksi.

ECDC:n raportissa kerrotaan, että vajaa kuukausi sitten tehdyn edellisen riskiarvioinnin jälkeen epidemiatilanne on yhä vakava. Sairaala- ja tehohoitoa vaativien koronapotilaiden määrä on pysynyt erittäin korkealla tasolla.

Viimeisimmän arvion jälkeen myös koronavirusmuunnosten määrä on lisääntynyt merkittävästi, ECDC huomauttaa. Virusmuunnosten arvioidaan olevan herkemmin tarttuvia, ja useissa maissa on havaittu tartuntaluvuissa kasvua, kun virusmuunnoksesta on tullut vallitseva.

Virusmuunnosten laajemman leviämisen arvioidaan olevan tällä hetkellä erittäin korkea koko EU-väestön keskuudessa. Arviossa on huomioitu erittäin suuri todennäköisyys virusmuunnosten määrän kasvusta sekä muun muassa mahdollisuus siitä, että käytössä olevat koronavirusrokotteet voivat olla osittain tai suurilta osin vähemmän tehokkaita virusmuunnoksia vastaan.

Keskus suositteleekin EU-maiden lisäävän virusnäytteiden sekvensointia virusmuunnosten havaitsemiseksi sekä jatkavan testaamista, jäljittämistä ja tartunnan saaneiden ja altistuneiden eristämistä.

ECDC suosittelee myös vältettävän kaikkea paitsi välttämätöntä matkustamista. Keskus ottaa myös kantaa "koronarokotepassiin", josta on toivottu ratkaisua matkailun avaamiseen EU:ssa.

Keskus kertoo tukevansa suunnitelmaa koronarokotetodistuksesta, jota voisi hyödyntää lääketieteellisiin tarkoituksiin. Kyseessä ei kuitenkaan olisi matkailua vapauttava "koronarokotepassi".

ECDC:n mukaan ei ole riittävästi näyttöä siitä, että rokotukset vähentäisivät tartuntojen levittämistä. Tämän vuoksi matkailijoita ei voisi vapauttaa testaamisesta tai karanteenista rokotetodistuksen avulla, keskus linjaa.

ECDC kertoo raportissaan myös, että on liian aikaista arvioida koronarokotteiden vaikutusta covid-19-tautiin liittyvään kuolleisuuteen tai sairaalahoitoon.