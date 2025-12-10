Metsähallitus kartoittanut jo lähes kaikki valtion vanhat metsätMetsähallitus on kartoittanut jo 170 000 hehtaaria valtion vanhoja metsiä. Ensi vuonna työ jatkuu.
Metsähallitus on kahden vuoden aikana kartoittanut valtion vanhoja ja luonnontilaisia metsiä 170 000 hehtaarin alueella, Metsähallitus tiedottaa. Ensi vuonna työ jatkuu vielä saamelaisten kotiseutualueella.
Inventointia on tehty vuosien 2024–2025 aikana. Metsähallitus Metsätalous Oy:n omien asiantuntijoiden lisäksi työhön on palkattu määräaikaisia inventoijia.
”Inventoitava alue on suuri, noin 350 000 hehtaaria. Siitä valtaosa on Lapissa. Inventointia jatketaan vielä vuonna 2026 saamelaisten kotiseutualueella”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen kertoo tiedotteessa.
Metsähallitus tekee valtioneuvostolle esityksen tiukasti suojeltavista alueista inventointien tulosten pohjalta. Lisäksi inventointityön yhteydessä tunnistetut Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöoppaan luontokohdekriteerit täyttävät kohteet siirretään toiminnan ulkopuolelle osaksi monikäyttömetsien alue-ekologista verkostoa.
