Kireämpiä koronatoimia valmisteilla Husin alueelle, koskevat myös kauppoja – tavoitteena saada päätös voimaan torstaina

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä pohtii tänään kiristyksiä rajoitustoimiin. Pormestari Jan Vapaavuoren mukaan toimien on oltava oikeasuhtaisia. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on valmistelemassa päätöstä, joka merkitsee tiukempia koronatoimia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueelle, kertoo Etelä-Suomen avin ylijohtaja Merja Ekqvist.

Kyse on tartuntalain pykälästä 58 d, joka koskee kaikkia asiakastiloja, jotka on tarkoitettu yli kymmenelle hengelle. Päätöksen mukaan näiden tilojen pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne mahdollistavat tosiasiallisen välimatkan pidon asiakkaille.

Tavoitteena on, että avin päätös tulee voimaan torstaina.

Jo aiemmin uutisoitiin, että pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä haluaa ottaa käyttöön järeämpiä keinoja koronaviruksen leviämisen patoamiseksi. Tiistain kokouksessaan ryhmä suositteli Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (avi), että käyttöön otettaisiin heti tartuntalain pykälä 58 d.

Pykälä koskee kaikkia asiakaspalvelutiloja, jotka on tarkoitettu yli kymmenelle hengelle. Tällaisia ovat muun muassa kaupat, kuntosalit, isot kampaamot, apteekit ja terveysasemat.

"Jos (avin) päätös tulisi, näiden pitäisi ryhtyä tekemään kirjallista suunnitelmaa siitä, miten ne mahdollistavat tosiasiallisen välimatkan pidon asiakkaille", sanoo Helsingin kaupungin koronavalmistelun yhteyspäällikkö Hanna Laine.

Keinot välimatkan säilyttämiseksi voivat hänen mukaansa olla vaihtelevia.

"Laissa on sanottu, että se voidaan tehdä asiakasmäärärajoituksella, jonkinnäköisellä tilajärjestelyllä ja ihan niillä tavoilla, mitä keksitään."

Laine huomauttaa, että jo nyt jotkin kuntosalit ovat rajoittaneet kymmeneen henkeen normaalisti vaikkapa 40 hengen ryhmäliikuntatunnit. Lisäksi on esimerkiksi suljettu joka toinen kuntosalilaite ja joka toinen pukukaappi.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä myös suositteli aluehallintovirastoa tekemään päätöksen pykälän 58 g ottamisesta käyttöön mahdollisimman pian. Ryhmä käsittelee vielä tätä pykälää seuraavassa kokouksessaan torstaina.

Tämä pykälä mahdollistaa asiakastilojen väliaikaisen sulkemisen ja koskee muun muassa yksityisiä kuntosaleja ja joukkueurheilutiloja.

Koordinaatioryhmä haluaa vielä arvioida päätöksen välttämättömyyttä ja laajempia vaikutuksia.

Eduskunta hyväksyi tartuntalain uudet pykälät perjantaina. Muutoksen tarkoituksena on hillitä koronaepidemiaa, joka on pahentunut viime viikkoina monissa osissa maata. Pääkaupunkiseudulla tilanne on ollut pahin.