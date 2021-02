MTK:n uudet jäsenmaksut alkavat kolahdella postilaatikoihin – Laskutuksen muuttuminen aiheuttanut huolta ja kuohuntaa

Sanne Katainen

MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten jäsenmaksujen järjestelmä pantiin kokonaan uusiksi. Alussa voi ilmaantua epätarkkuuksia. ”Pitää varautua, että joku virheellinen lasku tulee. Niin on tullut ennenkin ja ne pystytään korjaamaan”, MTK:n edunvalvontajohtaja Perttu Pyykkönen sanoo.

MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten jäsenmaksujen laskutus­uudistus konkretisoituu pian, kun uuden systeemin ensimmäiset laskut kolahtavat postilaatikoihin.

”Yhdistyksillä oli maanantaihin kello 18 saakka aikaa täydentää jäsentietoja. Uudet laskut lähtivät tiistaina ja ne tulevat loppuviikosta tai ensi viikon alussa, riippuen miten posti ehtii niitä jakaa”, uudistusta johtanut MTK:n edunvalvontajohtaja Perttu ­Pyykkönen sanoo.

Laskujen eräpäivä on 15.3.

Kentällä on kuohunut, että uusi systeemi on epäselvä, ja laskutuksen muuttuminen on aiheuttanut huolestumista.

Pyykkönen muistuttaa, että muutos on suuri ja nyt käynnissä on opetteluvaihe.

”Kannustan siihen, että jos on kysyttävää tai on virheellisiä tietoja, ottakaa yhteys omaan yhdistykseen. Kaikki virheet on korjattavissa ja korjataan kyllä”, Pyykkönen sanoo.

Laskut tulevat nyt uuden ­MTK:n jäsenten verkkopalvelun Oivan avulla.

Teknistä muutosta suurempi on ollut toimintamallin muutos. Jäsenyydet käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Ennen laskuja tuli jokaisesta jäsenyydestä erikseen, nyt ne ovat kaikki yhdessä.

”Jos ennen on ollut yksi 400 euron MTK:n jäsenmaksu ja 150 euron maksu metsänhoito­yhdistykseltä, niin nyt tulee yksi 550 euron lasku”, Pyykkönen selventää.

Rekistereissä on yli 25 000 jäsentä, jotka ovat sekä MTK:n että metsänhoitoyhdistysten jäseniä.

Yhdistykset ovat koonneet ja käsitelleet tietoja y-tunnusten perusteella. Edellytyksenä on, että jäsenyyteen liittyvä y-tunnus on sama sekä MTK:ssa että mhy:ssä.

Työ on ollut mittava.

”Eri yhdistyksissä on ollut eri tavalla kirjattuna ja hurja määrä työtä on tehty, että tietoja on saatu yhdenmukaistettua. Yhdistyksiä pitää kiitellä, ne ovat työn aikataulupaineessa tehneet.”

Hämmennystä saattaa aiheuttaa aluksi myös laskuperusteiden muuttuminen. Uutta on esimerkiksi se, että kotieläinten lukumäärä vaikuttaa maksuun.

”Jäsenmaksun perusteet yhtenäistyvät. Isoilla kotieläin­tiloilla, joissa edelliset perusteet ovat olleet matalat, ne voivat esimerkiksi nousta. Kenttä epäilee, että laskuissa on virheitä, mutta minä uskon, että valtaosa tulee menemään aivan oikein”, Pyykkönen kertoo.

Samanlainen tila maksaa siis suunnilleen yhtä suurta jäsenmaksua riippumatta siitä, missä päin Suomea tila on. Ennen näin ei ollut.

Maksu koostuu paikallisen yhdistyksen ja keskusliiton osuuksista.

Osalla tiloista jäsenmaksu laskee.

Laskun yhteydessä tulee myös kirje, jossa selvitetään uudistuksen perustietoja.

Aikataulu on ollut reipas. Lopullinen päätös jäsenmaksujärjestelmän uudistuksesta tehtiin valtuuskunnassa marraskuussa, ja nyt ollaan jo käytännön vaiheessa. Muutosta on valmisteltu jo marraskuusta 2017.

Aikataulussa otettiin jo parin viikon aikalisä. Alun perin laskujen piti lähteä 8. helmikuuta.

”Parempi tehdä tämä kertarysäyksellä, joskus se on kuitenkin aloitettava. Ja joka tapauksessa se on parempi tehdä ennen kevättöiden alkua.”

Oivasta tulee pikkuhiljaa jäsenistön väylä viestiä järjestön kanssa. Nyt on aloitettu laskutuksesta, mutta muita palikoita rakennetaan.

”Koko ajan tulee lisää, esimerkiksi sähköinen jäsenkortti, jäsenedut ja koulutuskalenteri. Omat tietonsa ja maksuperusteet näkee sieltä myös pian.”

Pyykkösen mukaan Oivasta korjataan käytettävyyttä parantavia asioita palautteen perusteella.

