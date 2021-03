Suomessa raportoitu 581 uutta koronavirustartuntaa – tehohoidossa 39 sairastunutta

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 7 598 koronavirustartuntaa. LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

Suomessa on raportoitu 581 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 7 598 tartuntaa, mikä on 2 335 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on pandemian alusta lähtien raportoitu nyt 58 645.

lmaantuvuusluku vaihtelee eri alueiden välillä rajusti. Ylivoimaisesti suurin ilmaantuvuusluku on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) noin 260 tapausta. Toiseksi suurin ilmaantuvuusluku on Satakunnan sairaanhoitopiirin noin 201.

Viimeisten kahden viikon ajalta ylivoimaisesti matalin ilmaantuvuusluku on sen sijaan Kainuun sairaanhoitopiirin alle kuusi tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Toiseksi matalin ilmaantuvuusluku, noin 17, on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä.

Suomessa on raportoitu viisi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoo THL. Yhteensä kuolemantapauksia on raportoitu nyt 755.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on 247 potilasta, heistä 39 on tehohoidossa. Tehohoidossa olevien potilaiden määrä on pysynyt samana eilisestä, muussa sairaalahoidossa olevien määrä on lisääntynyt kahdeksalla potilaalla.