Oripäässä sairastuneille ja karanteeniin joutuneille perheille jaetaan ruoka-apua – koronarypäs iski pienessä kunnassa myös maataloustyöpaikkoihin

Varsinais-Suomessa sijaitsevassa Oripään kunnassa korona on levinnyt huolestuttavalla tahdilla. Koronatartuntoja oli maanantaihin mennessä todettu 18 ja altistuneita oli 49 henkilöä.

Kari Salonen

Koronatartunnasta aiheutuva karanteeni ei sulje pois maatilojen lomituspalveluja, mutta samanaikaisesti ei voida tiloissa työskennellä, Mela ohjeistaa. Kuvituskuva.

Oripään kunta on järjestänyt apua koronavirukseen sairastuneille ja karanteeniin joutuneille perheille.

"Mikäli koko perheenne on sairastunut tai koronakaranteenissa voitte tarvittaessa olla yhteydessä sosiaalitoimeen ruokahuoltoon tai muuhun välttämättömään avun tarpeeseen, kuten apteekkiasiointiin liittyvissä ongelmatilanteissa. Voitte olla ruoan osto/kuljetus asioissa yhteydessä myös suoraan paikalliseen K-kauppaan ja pitopalveluihin, joista on mahdollisuus tilata valmista ruokaa", kunnan sivustolla opastetaan.

Maanantaina oli testattu lisäksi henkilöitä, joilla on ollut oireita. Oripäässä on runsaat 1 300 asukasta. Ylen uutisen mukaan tartuntoja on useilla maataloustyöpaikoilla.

"On hälyttävää, että pienellä paikkakunnalla on lyhyessä ajassa tullut näin paljon tartuntoja. Itselläni ei ole vielä tietoa, onko tartuntojen joukossa uusia virusmuunnoksia", sanoo johtava ylilääkäri Sari Koistinen Loimaan seudun kansanterveystyön kuntayhtymästä Ylen haastattelussa.

MTK-Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki pitää tilannetta vakavana. Viime keväänä ohjeistettiin maatilat Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Satakunnassa aputyövoiman, sijaisten ja vieraiden kannalta.

"Kehotimme viljelijöitä esimerkiksi tilaamaan varaosat postissa, ettei ajeltaisi pitkin kaupunkia niitä noutamassa. Kesällä tuli valheellinen turvallisuuden tunne. Nyt tilanne onkin aika vaikea, vaikka ohjeistuksia on pyritty pitämään yllä."

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela kertoo sivuillaan karanteeniin joutuneen tilan voivan saada lomituspalveluja vuosilomana tai maksullisena lomituksena. Sijaisapua ei voi saada, jos ei ole työkyvytön.

"Jos sinut asetetaan karanteeniin, tulee sinun välittömästi ilmoittaa asiasta paikallisyksikölle. Paikallisyksikön tulee selvittää terveysviranomaiselta, mitä tulee huomioida lomituspalveluiden järjestämisessä, jos tilalla on epäily korona-altistumisesta. Jos maatalouslomittajan kanssa tilalla työskentelee henkilö, joka on altistumisen takia karanteenissa, lomitustyöt tulee järjestää siten, että maatalouslomittaja ja karanteenissa oleva henkilö eivät työskentele samanaikaisesti", sivustolla ohjeistetaan.

Lue myös:

Suomessa raportoitu 581 uutta koronavirustartuntaa – tehohoidossa 39 sairastunutta