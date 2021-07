Kesäkuussa hukkui 30 ihmistä – viimeksi kesäkuun lukema ollut synkempi 1999

Emmi Korhonen

Kesäkuussa hukkui 30 ihmistä, kertoo Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto median välityksellä kerättyjen ennakkotietojen perusteella.

Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton (SUH) median välityksellä keräämien ennakkotietojen mukaan Suomessa hukkui kesäkuussa 30 ihmistä. Neljätoista hukkumista tapahtui uidessa, neljä vesiliikenteessä ja kahdessatoista tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Juhannuksen aikana hukkui 13 ihmistä.

Kesäkuun lukema on viimeksi ollut synkempi vuonna 1999, jolloin hukkui 45 ihmistä. Juhannuksena on viimeksi hukkunut enemmän vuonna 2000, jolloin hukkumisia tapahtui 16.

"Poikkeuksellisista lukemista puhutaan. Äärimmäisen surullista, koska hukkumiset ovat suurimmilta osin ehkäistävissä. Vesiturvallisuus on pitkälti asennekysymys, ja tähän tarvitaan Suomessa muutosta", sanoo SUH:n asiantuntija Niko Nieminen tiedotteessa.

"Kesäkuun tilastoissa nousee esille uidessa tapahtuvien hukkumisten määrä. Paljon läheltä piti -tilanteita on myös tapahtunut lapsien kanssa veden äärellä ja valitettavasti hukkumisiltakaan ei ole vältytty. Valvovat silmäparit ovat tärkeitä erityisesti lasten, mutta myös aikuisten uidessa", Nieminen painottaa.

Kesäkuun hukkumiskuolemista tapahtui yksitoista Itä-Suomen alueella, yhdeksän Etelä-Suomen alueella, seitsemän Länsi- ja Sisä-Suomen alueella, yksi Lapissa, yksi Pohjois-Suomen ja yksi Lounais-Suomen alueella.

Tammi-kesäkuun aikana on hukkunut kaikkiaan 68 ihmistä. Koko alkuvuoden hukkumisista viisitoista on tapahtunut uidessa, kaksitoista jäihin vajoamisen seurauksena, kymmenen vesiliikenteessä, yksi laitesukelluksen yhteydessä ja kolmessakymmenessä tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Tämän vuoden hukkuneista 39 on miehiä, 8 naisia ja 21 tapauksessa sukupuoli ei ole tiedossa.

Viime vuonna kesäkuussa hukkui 20 ihmistä ja tammi-toukokuussa 63 ihmistä.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan kesäkuu oli ennätyslämmin. Koko maan keskilämpötila oli noin 16,5 astetta, mikä ylittää edellisen ennätyksen vuodelta 1953 0,3 asteella. Lämpimän kesäsään ikävänä kääntöpuolena ovat runsaat hukkumistapaturmat. Keskimäärin puolet Suomen hukkumistapaturmista ajoittuu kesäkuukausiin, SUH kertoo.

Suomessa hukkuu tapaturmaisesti vuosittain 100–150 ihmistä, joista tilastojen mukaan noin puolet alkoholin vaikutuksen alaisena. Tyypillinen hukkuja putoaa veneestä, joutuu veden varaan veneen kaatuessa tai arvioi oman toimintakykynsä uidessa väärin. Useimmat hukkumistapaukset sattuvat tutuissa vesistöissä, lähellä rantaa.

Asiantuntija Niko Nieminen kehottaa välttämään turhia riskejä.

"Puetaan pelastusliivit aina vesillä liikkuessa, päihtyneenä pysytään rannalla, arvioidaan oma uimataito realistisesti, uidaan aina kaverin kanssa ja rannan suuntaisesti sekä pysytään käden mitan päässä lapsista veden äärellä", Nieminen muistuttaa.