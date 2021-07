Loukkaantunut emäkarhu pentuineen liikkuu Joensuussa, voi olla ihmisille vaarallinen – myös kolme pentua saatetaan joutua lopettamaan, jos ei niille löydy sijoituspaikkaa

Viimeisen kahden vuoden aikana Itä-Suomessa on poliisin mukaan jäänyt pienpetorautaan tiettävästi kolme karhua. Kuvan karhu on kuvattu toissa kesänä Kuhmossa, eikä liity tapauksiin. LEHTIKUVA / ANNI REENPÄÄ

Joensuun Sarvingin ja Pirttivaaran alueella liikkuu loukkaantunut karhu, Itä-Suomen poliisi kertoo. Naaraskarhulla on vasemmassa etukäpälässään pienpetojen pyytämiseen tarkoitetut raudat, ja karhun mukana liikkuu kolme viime talvena syntynyttä pentua.

Poliisin mukaan loukkaantunut emäkarhu saattaa olla ihmisille vaarallinen ja tarpeetonta liikkumista alueella pyydetään välttämään. Karhupentueeseen liittyvät havainnot tulee ilmoittaa hätäkeskukseen.

Pienpetopyyntiin tarkoitettu rauta karhun raajassa on vakava vamma, ja eläin joudutaan todennäköisesti lopettamaan, poliisi kertoo.

"Rauta on ollut karhun jalassa jo pitkään. Jalassa on sellaisia vammoja, että eläimen selviäminen luonnossa on mahdollista, mutta epätodennäköistä. Käytännössä se on menettänyt yhden raajansa", komisario Sami Joutjärvi kertoo STT:lle.

Poliisilla ei ole sijoituspaikkaa karhunpennuille. Tämänvuotisina pennut ovat poliisin mukaan kuitenkin liian pieniä selvitäkseen yksin.

"Jos emo lopetetaan, pentujen selviäminen ei ole mahdollista. Jos niille ei löydy sijoituspaikkaa, valitettavasti niiden lopettaminen on todennäköisin vaihtoehto", Joutjärvi kertoo.

Poliisi toivoo, että joku ulkopuolinen taho voisi ottaa pennut vastaan ja tarjota niille hoitoa.

"Ilolla otamme vastaan, jos joku niistä tarjoutuu huolehtimaan", sanoo Joutjärvi.

Viimeisen kahden vuoden aikana Itä-Suomessa on jäänyt pienpetorautaan tiettävästi kolme karhua, poliisi kertoo. Viimeksi viime viikolla poliisi sai ilmoituksen Lieksasta karhusta, jolla oli pienpetoraudat kiinni etukäpälässä. Poliisi määräsi eläimen lopetettavaksi.

"On arvokeskustelun paikka, onko pienpetopyynti niin arvokasta, että karhujen suhteen syntyy tappioita", Joutjärvi linjaa.