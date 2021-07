Lammastilan emäntää odotti perjantaiaamuna surullinen näky – vattupuskista hyppinyt susi hyökkäsi lampolaan sisään Keuruulla

Markku Vuorikari

Pessisen mukaan susi vaikuttaa olevan röyhkeä. Susi kuvattuna Ähtärin eläintarhassa vuonna 2015.

Susi on tappanut ja repinyt lampaita Keuruulla.

MT jututti Keuruun riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajaa, Timo Pessistä perjantaina Keuruun susitilanteesta. Hän kertoo, että tilanne ei ole hyvä tällä hetkellä. "Ei riistanhoitoyhdistyksen eikä alueella asuvien ihmisten näkökulmasta."

Pessisen mukaan erään lammastilan emäntää odotti perjantaiaamuna surullinen näky.

"Torstain ja perjantain välisenä yönä susi iski lammaslaitumelle."

Se hyökkäsi lampolan sisätiloihin, kahteen rakennukseen. Lampaat lähtivät ovien läpi karkuun ja susi jatkoi raatelua pellolla.

Lampaita oli lopetettava, koska ne olivat niin pahasti loukkaantuneita ja raadeltuja. Pessinen oli perjantaina itsekin paikalla.

Kyseessä oli suuri yksilö. Raatolampaista mittasimme alahampaiden väliksi seitsemän senttiä. "Toki nahka venyy vähän että kyseessä voi olla viisi tai kuusi senttinen väli."

Pessinen kertoo MT:lle, että viime viikolla susi makoili erään talon pihassa 20 metrin päässä rappusista vattupusikossa, lasten leikkipaikan vieressä. Susi on pidempään kierrellyt talojen pihoissa.

Hän sanoo, että karkotuslupa sudelle saatiin hiljattain. Susi on vaikea löytää, eikä ennalta voi tietää, mihin se seuraavaksi iskee. Sen kiertämä alue on iso, eikä haaskoja saa käyttää. Siksi karkoitus on vaikea toteuttaa sulan maan aikana.

Pessisen mielestä kansanedustajien olisi nyt aika ruveta tekemään susiasialle jotain.

"Eihän täällä uskalla enää laskea lapsia ulos leikkimään ja tilanne pelottaa myös aikuisia", hän toteaa huolestuneena.

Pessisen mukaan susi vaikuttaa olevan röyhkeä ja lopetuslupaa sille kaivattaisiin nopeasti.

Keskisuomalainen ja Suurkeuruu uutisoivat viime viikolla, että talojen pihoilla Keuruulla on tehty susihavaintoja.

