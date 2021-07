Kalajoen palot ovat vakautuneet, mutta sammutustöitä riittää vielä ainakin viikoksi – pelastusjohtaja kiittelee muonittajia ja turveyrittäjiä

Kari Salonen

Kalajoen metsäpalon leviäminen on saatu pysäytettyä. Kuvituskuva.

Kalajoenkin saavuttaneet sateet ovat perjantaina vakauttaneet tilannetta, ja helpottaneet paloalueen rajausta. Työt kuitenkin jatkuvat vielä ainakin viikon, arvioi Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen.

"Paloalue ei ole viime yön aikana levinnyt, rajoituslinja on pitänyt ja sitä on koko yön kasteltu", Haapanen kertoo.

Nyt alueella toivotaan sateiden jatkumista mahdollisimman pitkään ja runsaana. Syvälle kuivaan turvemaahan pesiytynyt palo tuskin kuitenkaan sammuu vain sateen johdosta.

"Ei tämä sade, vaikka sataisi kuinka paljon, koskaan sammuttaisi tuota paloa. Kyllä täällä vähintään viikoksi on vielä työmaata."

Sade kuitenkin mahdollistaa varsinaisen paloalueen sammutustyön etenemisen, sillä se auttaa palokuntaa rajoituslinjojen pitämisessä. Itse metsäpaloa aletaan sammuttaa reunoilta keskelle päin.

Paikan päällä Kalajoella on edelleen runsaasti kalustoa pelastuslaitoksilta, kuten myös kaksi helikopteria. Virka-apupyyntöjä on myös edelleen tehty muille pelastuslaitoksille.

"Tämä tulee olemaan pitkäkestoinen tehtävä. Se vaatii sitä, että meillä on sen verran resurssia käytössä, että pystytään vaihtamaan välillä ja saadaan inhimilliseksi nämä työvuorojen pituudet."

Virka-apuyksiköitä on alueelle mahdollisesti tulossa lisääkin, ja nyt tehdään selvitystä siitä, millaista apua jo nyt apua antavat pelastuslaitokset voivat antaa sunnuntain jälkeen.

Tällä hetkellä yksiköitä on jo lähes joka puolelta Suomea.

"Jos oikein muistan, niin Päijät-Hämeestä, Kanta-Hämeestä, Kymen pelastuslaitokselta, Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta ja Helsingistä ei ole vielä apua, mutta tänään on lähtenyt heillekin pyyntö virka-avusta."

Sammutustöihin osallistuneet palomiehet ovat kesyttäneet punakukkoa talkoovoimin valmistettujen aterioiden turvin. Muonituksesta ovat huolehtineet sopimuspalokuntien palokuntanaisosastot.

"Ne tekevät toki paljon muutakin palokuntatoimintaa tukevaa työtä, mutta esimerkiksi tässä tilanteessa ne ovat huolehtineet muonitushuollosta", Haapanen kertoo.

Palokuntanaisosastot tekevät keskenään yhteistyötä, ja Haapasen tietojen mukaan Sievissä on kulkenut palokuntanaisia huoltotehtävissä Rantsilaa myöten.

Muonitushuollossakin joudutaan puurtamaan vuorokauden ympäri.

"Pitää olla aamupalat, iltapalat, yöpalat ja pari lämmintä ruokaa päivässä", Haapanen luettelee.

Muonahuolto on kuitenkin sujunut hyvin.

"Eikös se ole se asia mistä suomalainen sotilaskin valittaa ensimmäisenä. En ole tähän mennessä kuullut yhtään valitusta ruuan vähyydestä."

Muonittajien lisäksi pelastusjohtaja jakaa kiitosta paikallisille turve- ja maatalousyrittäjille.

"Me ollaan tosi kiitettävästi saatu turveyrittäjien säiliöperävaunukalustoa. Ne traktorit ovat maastossa hyviä, koska ne ovat pääsääntöisesti tuplapyörillä. Lisäksi täällä on ihan lietteenkuljetusvaunuja ja muita traktorin perässä, joita on pystytty hyödyntämään sammutusveden ajossa."

"En ole kuullut, että yksikään yrittäjä olisi kieltäytynyt avunannosta", Haapanen kiittelee.

Kaluston lisäksi moni paikallinen yrittäjä on lainannut myös tuntejaan tärkeään työhön.

"Jos me traktorikalustoa tarvitaan, niin kyllä me tarvitaan kuljettajakin niihin. Pidetään meidän miehet niissä hommissa jossa ne on hyviä, eikä panna niitä traktorin rattiin."