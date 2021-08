Raitiovaunut aloittava huomenna liikennöinnin Tampereella — rataverkon ensimmäinen osio valmistui etuajassa

Ratahankkeen on tarkoitus olla kokonaisuudessaan valmis vuonna 2024

Pasi Tiitola / Tampereen Raitiotie Oy

Tampereella ratikoita on koeajettu jo jonkin aikaa. Tositoimiin ne pääsevät huomenna, kun raitiovaunuliikenne avataan julkiseen käyttöön.

Raitiovaunuliikenne aloittaa huomenna toimintansa Tampereella. Verkoston ensimmäisessä valmistuneessa osassa raitiovaunuliikenne kulkee Pyynikintorilta Hervantajärvelle ja yliopistolliselta keskussairaalalta Sorin aukiolle Linja-autoaseman viereen.

”Raitiotie on joukkoliikenneratkaisu, mutta myös mitä suurimmassa määrin kaupunkikehitystä. Vuonna 2014–2017 Tampereella rakennettiin 8 500 asuntoa. Vuosina 2018-2021 valmistuu 15 000 asuntoa. Iso osa näistä kodeista on rakentunut ratikkareitin varrelle”, toteaa Tampereen pormestari Lauri Lyly Tampereen Raitiotie Oy:n tiedotteessa.

Raitiotien rakentamisesta päätettiin marraskuussa 2016. Alle neljä vuotta kestäneet rakennustyöt valmistuivat lopulta etuajassa.

Raitiotien ensimmäisen osan piti alun perin valmistua kokonaisuudessaan kuluvan vuoden loppuun mennessä, mutta Hatanpään osuudella aikataulua on pystytty kirimään niin, että kaikki raitiotietyöt on saatu valmiiksi ja liikenne koko ykkösosalla voi alkaa 9. elokuuta. Hankkeen kokonaismääräinen tavoitekustannus on 300 miljoonaa euroa, joka tullaan näillä näkymin alittamaan 34 miljoonalla eurolla.

Seuraavaksi tarkoituksena on saattaa loppuun raitiotien toisen osan rakentaminen. Osa kaksi ulottuu Pyynikintorilta Lentävänniemeen. Rakentaminen on käynnissä ja liikennöinti on tavoitteena aloittaa Santalahteen vuonna 2023 ja Lentävänniemeen vuonna 2024.

Tampereella raitiotien valmistuminen otettiin kyselykierroksen perusteella vastaan pääosin positiivissa tunnelmissa.

Tamperelainen Johanna Leskelä pitää raitiovaunuliikenteen alkamista hyvänä asiana.

”Se helpottaa meidän liikkumista paikasta toiseen. Asumme sopivasti tuolla Lukonmäessä ratikkapysäkin lähellä.”

Keskustorilla haastatellun Erkka Isomäen mielestä raitiovaunujen hyödyllisyyttä on vielä tässä vaiheessa hankala arvioida.

”Nähtäväksi jää, kuinka hyödyllinen se lopulta on joukkoliikenteen edistämiseen. Itselläni ei ole kovin vahvaa mielipidettä suuntaan tai toiseen.”

Riihimäeltä kotoisin oleva. mutta usein Tampereella aikaa viettävä Pauli Kukkonen pitää raitiovaunuverkon rakentamista kannattavana ratkaisuna, vaikka ei itse asukas olekaan

”Näen tämän arvokkaana lisäyksenä kaupunkiin. Tämä palvelee hyvin Tampereen kaupunginosia. Kun 15, 25 tai 30 vuotta mennään eteenpäin, niin silloin ihmetellään miksi tällaista ei ollut jo aikaisemmin.”