Hetki vanhan petäjän luona muutti elämän – kuuntele podcastMetsän terveysvaikutuksiin perehtynyt yrittäjä Mirja Nylander on vienyt tuhansia ihmisiä palautumaan metsiin.
Metsäalan yrittäjä, tietokirjailija, metsuri, maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, keruutuoteneuvoja... Mirja Nylander elää ja hengittää metsästä.
Lapin vaelluksella vastaan tullut vanha petäjä on kenties hänen koko elämänsä tärkein puu. Sen kutsu palautti työuupumuksesta kärsineen Nylanderin takaisin elävien kirjoihin.
Vuosien varrella reppuun on kertynyt monipuolista kokemusta metsäalan tehtävistä. Yrittäjänä keskiössä ovat metsien terveys- ja hyvinvointivaikutukset ja niiden tuotteistaminen. Onpa aiheesta syntynyt tietokirjakin.
Metsän tyttö tahdon olla -sarja tutustuttaa kuulijansa metsäalalla työskenteleviin naisiin.
Podcastit on tuottanut MT:lle toimittaja Pirjo Huttunen. Metsämiesten Säätiö on rahoittanut podcastien tuotantoa.Artikkelin aiheet
