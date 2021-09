Kokoomuksen äänenkannattajajulkaisun päätoimittaja Alberto Claramunt siirtyy AlfaTV:n sisältöjohtajaksi

Claramunt on toiminut aiemmin Verkkouutisten ja Nykypäivän päätoimittajana, toimituspäällikkönä ja uutispäällikkönä. Lisäksi hän on toiminut Kauppalehdessä taloustoimittajana ja politiikan toimittajana Aamulehden sekä Kalevan Helsingin toimituksissa.

Kimmo Haimi

Claramunt tulee johtamaan AlfaTV:n verkkosisältöä, sen uutistoimintaa ja mahdollisia yhteistyösisältöjä. Arkistokuva.

AlfaTV:n sisältöjohtajaksi on valittu Alberto Claramunt, AlfaTV tiedottaa.

Claramunt tulee johtamaan AlfaTV:n verkkosisältöä, sen uutistoimintaa ja mahdollisia yhteistyösisältöjä. Hän osallistuu myös yhtiön kehittämiseen ja raportoi vastaava päätoimittaja Hannu Haukalle.

"Alberton vahva kokemus yhteiskunnallisesta verkkojournalismista ja uutistyöstä sekä sen johtamisesta on meille erinomainen lisä. AlfaTV näkyy verkossa ja tv-kanavalla. Haluamme olla uskottavasti mukana uutistoiminnassa. Rakennustyö on käynnissä", vastaava päätoimittaja Hannu Haukka sanoo tiedotteessa.

"AlfaTV kiinnostaa, ja sillä on nykyaikaisen median alustat käsissään. Minulle on annettu poikkeuksellinen mahdollisuus osallistua uuden rakentamiseen. Yrittäjyys ja huolenpito ovat arvoja, jotka mielelläni jaan. Niille on hyvä rakentaa uskottavaa, poliittisesti riippumatonta uutistoimintaa, joka kiinnostaa kansalaisia koko Suomessa", sanoo Claramunt.

Koulutukseltaan Claramunt on yhteiskuntatieteiden maisteri.