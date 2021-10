Yli 8 miljoonaa euroa siirtynyt verkkohuijarien haltuun tänä vuonna – pankkitietojen kalastelusta tehtyjen ilmoitusten määrä kasvoi rajusti viikossa

Kuvitus: Juho Leskinen

Epäilyttävissä väärinkäyttötapauksissa suositellaan olemaan ensisijaisesti yhteydessä omaan rahoituslaitokseen ja poliisiin rikosilmoituksen tekemiseksi.

Kuluneen viikon sisällä olemme saaneet huomattavan määrän ilmoituksia pankkikalastelua koskevista sähköpostiviesteistä. Ilmoituksia on tullut kuluneella viikolla yli 70 prosenttia enemmän kuin aikaisemmalla viikolla, kertoo Kyberturvallisuuskeskus sivuillaan.

Tämä on selkeä merkki siitä, että uusi huijausaalto on käynnistynyt. Poikkeavan tästä uudesta aallosta tekee se, että huijauksia on tehtailtu kaikkien suomalaisten pankkien nimissä.

Vuoden 2021 aikana pankkitunnusten kalastelusta on tehty Kyberturvallisuuskeskukselle 1 226 ilmoitusta. Viime vuonna ilmoituksia tuli koko vuoden aikana 740.

Tapausmäärissä on siis tapahtunut yli 65 prosentin nousu. Keskusrikospoliisi on kertonut rekisteröineensä tänä vuonna noin 700 rikosilmoitusta pankkikalastelusta, jonka rikoshyöty on jo noin 8,4 miljoonaa euroa.

Näin voi välttää huijauksia:

Kirjoita selaimen osoitekenttään, ei hakukoneriville, pankin koko osoite.

Tallenna verkkopankkisi osoite selaimesi kirjanmerkkeihin.

Älä siirry pankin verkkosivuille hakukoneen tulosten kautta.

Käytä pankin omaa mobiilisovellusta.

Jokainen voi huolehtia omista läheisistään jakamalla tietoa huijauksista ja luomalla verkkopankin kirjanmerkin tai kuvakkeen työpöydälle, joka ohjaa suoraan verkkopankin oikeaan osoitteeseen.

Digi- ja väestötietovirasto järjestää tänä syksynä toista kertaa kansallisen Digiturvaviikon 25.10.–29.10.

