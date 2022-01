Miten hankkia lapselle oikeanlaiset sukset, entä kannattaako lapselle ostaa käytetyt hiihtovälineet? Asiantuntija neuvoo

Miska Puumala

Monelle vanhemmalle voi tulla välineitä hankittaessa mieleen se, pitäisikö sukset ja monot hankkia käytettynä. Jussi Piirainen kannustaa hankkimaan välineet käytettynä ja kertoo tehneensä myös itse niin, kun hän hankki lapsilleen hiihtovälineitä.

Kasvavalle lapselle hiihtovälineiden hankkiminen voi olla aikuisten välineiden hankkimista haastavampaa. Monen vanhemman mielessä saattaa pyöriä myös ajatus siitä, että hankkisi lapselleen käytetyt välineet, jos hiihtokilometrejä ei talven aikana montaa kerry, eikä välineisiin ole varaa panostaa.

Itsekin isä ja kestävyyslumilajien asiantuntija Jussi Piirainen kertoo, että kun lapselle on hankkimassa välineitä, tärkeimmät huomioitavat asiat ovat lapsen pituus ja hänen painonsa.

"Ne tulee olla tiedossa silloin, kun lähtee suksikauppaan", hän sanoo.

Näin hiihtäjälle saadaan oikean kokoiset välineet.

Sekä perinteiselle että vapaalle hiihtotavalle voi hankkia molempiin erilliset monot tai vaihtoehtoisesti yhdistelmämonot, joilla onnistuu myös perinteisen hiihtäminen.

"Luistelumonolla perinteisen hiihto ei onnistu, koska se on liian jäykkä. Sillä ei saa oikeanlaista ponnistusta", Piirainen kertoo.

Perinteisen monolla luisteluhiihto Piiraisen mukaan onnistuu, mutta monossa ei ole nilkkatukea, joten hiihtäminen on haastavampaa.

Kannattaako lapselle siis hankkia useammat kuin yhdet sukset ja monot? Kyllä, jos Piiraiselta kysytään. Uhkana on niin huono hiihtokokemus, ettei hiihto enää sen jälkeen kiinnosta.

"Luistelusuksea ei saa voideltua niin, että sen saisi pitämään perinteisellä. Se ei vain toimi", Piirainen painottaa.

Poikkeuksen sääntöön muodostavat alle kouluikäiset lapset. Heille voi Piiraisen mukaan hankkia sukset, joilla voi hiihtää sekä perinteistä että luisteluhiihtoa.

"Jos saa jonkun kilpahiihtäjän käytettyjä varusteita, ehdottomasti sieltä löytyy varmasti vielä laadukkaampia tuotteita", hän vinkkaa.

Aivan sokkona ei käytettyjä hiihtovälineitä kuitenkaan ole syytä ostaa, vaan muutama asia on hyvä pitää mielessä. Monojen kanssa on syytä huolehtia siitä, etteivät monot ole kuluneet liikaa. Vaaranpaikkoja monoissa ovat merkit virheastunnasta.

"Jos se on kulunut selvästi joltakin kantilta tai pohjasta. Tai jos muuten varresta esimerkiksi takaa päin katsottuna näkyy, että se on kääntynyt vähän johonkin suuntaan tai pohja on alkanut pettää", Piirainen kertoo, mistä liian kuluneet ja muokkautuneet monot tunnistaa.

Myös se, jos mono on alkanut venyä sisä- tai ulkolaidalle, kertoo liian kuluneista monoista. Tällaiset käytetyt monot on syytä jättää ostamatta.

"Jos on vähän käytetty mono ja se ei ole muokkautunut sen edellisen käyttäjän jäljiltä mihinkään erikoiseen suuntaan, ilman muuta se on ihan hyvä varmastikin", Piirainen sanoo.

Aivan pienemmille lapsille käytetyt monot sopivat varsin mainiosti, eikä monon muokkautumisesta tarvitse olla samalla tavoin huolissaan.

"Ihan pienimpien lasten käytössä jalkineet eivät kulu niin paljon tai ehdi muokkautua. Ne toimivat ihan hyvin seuraavallakin käyttäjällä."

