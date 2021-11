Suomessa hiihdetään jo lähes joka maakunnassa – monissa paikoissa ladut ovat maksullisia, kunnes luonnonlunta on riittävästi

Talvi tekee vielä tuloaan, mutta eri puolilla maata jo hiihdetään. Jopa Espoon Oittaalla on näillä näkymin latu valmis tämän viikon tiistaina.

Jaana Kankaanpää

Espoo Oittaalla hiihdetään jo tiistaina.

Ympäri Suomen on hiiihtoniiloille latuja jo kiitettävästi tarjolla. Facebookin latutilanne-ryhmässä oli sunnuntaihin mennessä kirjattu 43 hiihtokelpoista latua.

Pisimmät reitit ja luonnonlumiladut löytyvät luonnollisesti Lapista: Levillä latua on 31 km, Ylläksellä 32 km, Saariselällä 27 km ja Muoniossa (Olos-Jeris) 39 km. Noin 10 kilometrin luonnonlatuja on Hettassa, Luostolla, Sodankylässä ja Vuontispirtillä (15 km) ja hieman lyhempiä Pyhällä, Kilpisjärvellä ja Kemijärvellä.

Ympäri maata on lisäksi avattu kolmisenkymmentä latua. Valtaosa niistä on kilometrin tai parhaimmillaan muutaman kilometrin lenkkejä, ja ne on tehty joko säilötystä lumesta tai tykittämällä.

Lähes kaikki ovat maksullisia. Varsin monen ladun tekijä on vielä tässä vaiheessa kunnan sijasta yrittäjä, jonka luonnollisesti on saatava kulut peittoon. Ilmaisia latuja löytyy vain Rukalta (4 km), Kajaanista (2 km) ja Oulun Sankivaarasta (1,5 km). Kaksi paikkakuntaa, Lapinlahti ja Haapajärvi, tarjoavat oman kunnan väelle ilmaisen hiihtomahdollisuuden, mutta ulkopaikkakuntalaiset joutuvat maksamaan.

Ilahduttavasti latuja on tarjolla kattavasti jo lähes kaikissa maakunnissa. Jopa Uudellamaalla Vihdissä ja Kymenlaaksossa Kouvolassa on mahdollista hiihtää.

Pääkaupunkiseudullakin hiihdetään luultavasti jo tänä tiistaina, eikä maksa mitään.

"Kahdeksan tykkiä paahtaa koko ajan lunta suoraan ladulle. Niiden lisäksi viisi tykkiä suoltaa lunta kasaan, josta ajamme kuorma-autoille lunta ladunvarren aukkokohtiin", sanoo ulkoliikuntapäällikkö Petri Forsman.

Tiistaina siis valmista latua on jo 500 metriä, ehkä jopa 700 metriä. Luultavasti viikonlopuksi latu menee kunnostuksen vuoksi jälleen kiinni, kun lumipatjalle yritetään saada lisää paksuutta ja pituutta.

"Yritämme saada latupohjasta niin paksua, että sitä ei tarvitse enää tykittää tänä talvena", Forsman kertoo.

Espoon Oittaan onni on, että vesi lainataan läheisestä Bodominjärvestä kylmänä ja humuspitoisena, mikä säästää kustannuksissa ja kestää pitempään. Vesi palautuu takaisin luonnollista tietä keväällä.

Ladun maksullista ei ole pohdittu.

"Meillä hiihdetään talven aikana noin 400 000 kierrosta, joten helpostihan tuosta saisi kulut katettua pienelläkin maksulla. Espoo on kuitenkin tahtonut pitää palvelun ilmaisena."

Lue lisää:

Missä koiran kanssa pääsee ladulle hiihtämään? – Tietoja koko maan koirahiihtoladuista on koottu yhteen Lipas-tietokantaan

Kaiken maailman hiihtelijät ladulla – millainen sivakoija sinä olet?

Hevoset ja hiihto – niistä ei oikein tahdo päästä eroon