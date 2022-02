Taivaallinen lumitykki pitää Helsingin aurauskaluston liikkeessä lähiviikot – urakoitsijoita lumenajoon harkinnassa Kokkolasta asti

Valtteri-myrskyn jälkeen satapäinen lumenaurauskalusto on ollut täystyöllistettynä.

Annika Haapanen

Lumikuorma toisensa perään odottaa kuljetusta Olympiastadionin pysäköintialueelta Helsingissä.

Yksikönjohtaja Ville Alatyppö Helsingin Kaupunkitekniikan ylläpidosta ei panisi pahakseen, vaikka lumentulo lakkaisi tältä erää kokonaan.

"Ilmastonmuutoksen on arveltu tuovan kertaluonteisia, suuria lumimääriä, mikä näyttää nyt todelta", Alatyppö sanoo.

Hän viittaa parin viikon takaisen Valtteri-myräkän langettamaan lumipaljouteen.

"Saman verran lunta tuli seuraavassakin myräkässä. Lumitilat menivät täyteen jo Valtterin jäljiltä".

Ylitäyttyneiden tilojen takia joudutaan jättämään toinen puoli aurattavista käytävistä lumelle, eikä täyttä leveyttä ole voitu puhdistaa. Nyt vaarallisimmat paikat on aurattu putsattu lumikinoksista, kuten suojatiet ja siltaväylien kaideosuudet.

"Lumiralli on parhaimmillaan, mutta se ei näytä helpottavan. Sääennusteiden mukaan seuraava, jopa 20 senttiä lunta satava myräkkä on tulossa."

Lumen vastaanottopaikoissa on Alatypön mukaan varaa lisäkuormille, mutta Helsingissä paikkoja on niin vähän, että lunta joudutaan kuljettamaan kaupunginosasta toiseen.

"Insinööristä tässä säästyisi, jos vastaanottopaikkoja olisi lisää. Tämä on vähän kuin talosuunnittelussa: Jos roskat jouduttaisiin viemään omasta asunnosta toisen huoneiston keittiöön, mittakaava on vain eri."

Kaupunkilaisista tuntuu toisinaan siltä, että oma kotikatu on aina viimeinen jolta lumet poistetaan.

"Jokin katu on pakosta aina se viimeinen. Asuntokadut ovat kapeita ja niiden varrelle pysäköityjä autoja riittää. Tämän takia puhdistaminen on hillittömän hidasta. Jos siirtokehotus omalla kadulla on, kannattaa sitä noudattaa – ainakin silloin, kun kuulee kolinan."

Ajoradat puhdistetaan pelastuslaitosta varten, mutta jalkakäytävät ovat viimeisinä vuorossa. "Tämä muuttaa katuosuuksia 1950-luvun henkeen, jolloin jalkakäytäviä ei vielä kaikkialla ollut ja liikenne huomioi aina toisensa."

Alatypön mukaan rakentamispalveluliikelaitos Staralla on kaikkiaan noin 400 työkonetta käytössä.

"Urakoitsijoita on meihin oltu yhteydessä Kokkolasta asti, mutta rahoitus on vielä sopimuksiin auki."

Lumet saadaan hänen mukaansa poistettua, mutta se tietää kuukauden työtä – ellei lisälunta suuremmin tule.

"Onneksi on vielä talvi, ettei Mannerheimintiellä tarvitse hiihtää paljaalla pinnalla. Väliaikaistahan tämä lumi on, kyllä se vappuun ja juhannukseen mennessä sulaa", Alatyppö lupaa.

Aurauskaluston liikkeitä Helsingissä voi seurata täältä.

Lue myös:

Ainoastaan Helsinki kaataa lunta mereen – syynä hankala maantiede: ”Mereen kaataminen on ollut huonoista vaihtoehdoista vähiten huono”

Valtteri-myrsky siirtyy tänään kohti itää – teillä edelleen vaarallista, tuulet yltyvät eilistä kovempiin lukemiin