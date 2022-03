Neova perui viime vuoden lopulla tehdyn päätöksen: Aloittaa energiaturpeen tuotannon uudelleen ensi kesänä ainakin Itä-Suomessa

Neovalla on valmius tuottaa ensi kesänä energiajyrsinturvetta määrä, joka riittää korvaamaan kaiken Suomeen viime vuonna Venäjältä tuodun energiahakkeen energian.

Sanne Katainen

Neovalla on levossa olevia energiaturpeen tuotantoalueita Suomessa noin 10 000 hehtaaria.

Vapona aiemmin tunnettu Neova kertoo aloittavansa uudelleen energiaturpeen tuotannon tulevana kesänä. Päätöksen taustalla ovat Neovan mukaan energiaturpeen kysynnän kasvu ja asiakkaiden toiveet monivuotisista energiaturpeentoimitussopimuksista.

Yhtiö kertoo aloittavansa tuotannon ainakin Itä-Suomessa, mutta sillä on valmius käynnistää tuotantoa myös muualla Suomessa asiakastarpeen mukaan.

Kyseessä on muutos aiempaan linjaan, sillä viime vuoden marraskuun lopulla yhtiö kertoi, ettei se aio tuottaa energiaturvetta. Jo tuolloin yhtiö kuitenkin kertoi, että tuotantovalmiutta pidetään yllä poikkeustilanteiden varalta.

”Energiaturpeen kysyntä on kasvanut niin paljon, että olemassa olevat varastot eivät riitä tietyissä osissa Suomea varmuudella ensi lämmityskaudeksi, minkä johdosta tuotanto käynnistetään ainakin Itä-Suomessa”, Neovan polttoaineliiketoiminnasta vastaava johtaja Pasi Koivisto perustelee ratkaisua tiedotteessa.

Tuotannon aloittaminen jo tulevana kesänä on mahdollista siksi, että Neovalla on levossa olevia energiaturpeen tuotantoalueita Suomessa noin 10 000 hehtaaria. Neovan turvetuotannosta vastaava johtaja Pasi Rantonen kertoo, etteivät he ole romuttaneet tuotantokoneistoa.

"Meillä on valmius tuottaa ensi kesänä energiajyrsinturvetta määrä, mikä riittää korvaamaan kaiken Suomeen viime vuonna Venäjältä tuodun energiahakkeen energian”, Rantonen sanoo tiedotteessa.

Suomeen tuotiin viime vuonna energiahaketta Venäjältä noin kaksi miljoonaa kuutiota, mikä vastaa energiamäärältään noin neljää terawattituntia. Neovan osuus tuonnista oli noin 15 prosenttia.

