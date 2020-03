Lidl lopettaa Tanskassa nopeasti kasvavasta broilerista jalostetun lihan myynnin

Johannes Tervo

Lidl ottaa Tanskassa tuotteissaan käyttöön hyvinvointimerkin, jonka perusteella siipikarjanlihan on oltava peräisin hitaammin kasvavista broilereista.

Ross 308 -broilerista jalostetun siipikarjanlihan markkinat kapenevat Tanskassa.

Lidl on ilmoittanut lopettavansa Ross 308 -broilerista jalostetun lihan myynnin maaliskuusta eteenpäin. Asiasta kertoo Eurogroup for animals.

Kyseessä on maailman yleisin broilerihybridi, jonka on kehittänyt yhdysvaltalaislähtöinen yhtiö Aviagen. Myös Suomessa Ross 308 on yleisesti käytössä. Suosion taustalla on kasvunopeus ja rehunkäyttökyky: Aviagenin painotaulukon mukaan Ross 308 -broilerikukot voivat saavuttaa 51 päivässä yli neljän kilon elopainon.

Lidlin on ottanut Tanskassa käyttöön kansallisen hyvinvointimerkin. Merkin vaatimusten mukaisesti ketjun myymälöissä saatava siipikarjanliha on jatkossa peräisin hitaammin kasvavista roduista. Kansallinen hyvinvointimerkki ottaa kasvunopeuden lisäksi huomioon tilavaatimukset ja kuljetusajat.

Lidl on aiemminkin luopunut tuotteista eläinten hyvinvointiin vedoten. Vuonna 2016 ketju ilmoitti lopettavansa virikehäkkimunien myynnin Suomessa. Perässä seurasivat myöhemmin Kesko ja S-ryhmä.

"Kuluttajat ovat jo sanoneet selkeästi ´ei´ häkkimunille. Ylisuuret teolliset kanarodut ovat seuraavana vuorossa. Minkä tahansa kuluttajien luottamusta tulevaisuudessa haluavan vähittäisketjun pitäisi toimia kuten Lidl", sanoo Tanskalaisen eläinoikeusorganisaation edustaja Thorbjørn Schiønning European Supermarket Magazinelle.

"Aloitimme siitä mistä tiesimme saavamme isoimman vaikutuksen aikaan. Lihasta myymme eniten broileria. Tämä aloite ei tietenkään tarkoita että työmme on tehty", kommentoi vuorostaan Lidlin Tanskan markkinointipäällikkö Rasmus Pape Eurogroup for animalsille.

Lue lisää:

Kaikkien aikojen kananlento? Tavalliset häkit korvattiin virikehäkeillä hyvinvoinnin parantamiseksi – Nyt tuotantoa ajetaan alas samasta syystä

Tuulikki Viilo

Ross 308 -broileri punnituksessa.