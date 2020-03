Animalia vaatii kaikkien elävien eläinten kuljetusten keskeyttämistä koronaviruksen takia: "Elävien eläinten kuljetukset ovat aina riskialttiita"

Maija Partanen

Eläinsuojelujärjestö Animalia vaatii kaikkien elävien eläinten kuljetusten keskeyttämistä sekä EU:n rajojen sisällä sekä EU:n ulkopuolelle koronaviruksen takia.

Animalia huomauttaa, että kun EU-maat lisäävät rajavalvontaansa, jonotusajat rajanylityspaikoilla venyvät sietämättömän pitkiksi, eikä kuljettavien eläinten hyvinvointia pystytä turvaamaan edes EU-säädösten esittämällä minimitasolla.

Mikäli kaikkia kuljetuksia ei ole mahdollista keskeyttää, on tässä tapauksessa Animalian mukaan varmistettava, että eläviä eläimiä ei kuljeteta yhtäjaksoisesti yli kahdeksaa tuntia kerrallaan. Animalian lisäksi rajoituksia kuljetuksiin ovat esittäneet eurooppalaisen eläinsuojelun kattojärjestö Eurogroup for Animals sekä Euroopan parlamentin eläinsuojeluryhmä Intergroup for Animals.

"Elävien eläinten kuljetukset ovat aina riskialttiita. Eläimet altistuvat kuljetuksissa nestehukalle, vammoille, sairauksille ja jopa kuolemalle. Nyt koronapandemia on tehnyt kuljetuksista entistä raskaampia eläimille", Animalian hallituksen puheenjohtaja Erja Laakkonen sanoo tiedotteessa.

Eläinkuljetuksia säädellään erilaisilla EU-kuljetusdirektiiveillä. Animalia painottaa, että nyt voimassa oleva poikkeustilanne vaikeuttaa säädösten noudattamista, ja esimerkiksi Puolan rajoilla jonotusajat venyvät pitkiksi.

“Tilanne on erityisen kriittinen EU:n ulkorajalla Bulgarian ja Turkin välillä. Jo viime viikolla kerrottiin rekkajonoista, jotka pääsivät etenemään vain muutamia satoja metrejä kolmessa tunnissa. Uusien matkustusrajoitusten ja EU-maiden tehostuneen rajavalvonnan vuoksi tilanne on todennäköisesti pahentunut entisestään”, Laakkonen kertoo.

Eläinsuojelujärjestö kritisoi sitä, että vaikka EU:n pykälät vaativat eläinten hyvinvoinnin turvaamista kuljetustilanteissa, eläinkuljetuksia varten ei ole tehty juuri minkäänlaisia erikoisjärjestelyjä koronaviruspandemian vuoksi.

