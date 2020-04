MTK:n Marttila jyrähtää Marinin hallitukselle: "Maatalouden selviytymispaketin valmistelu on ollut äärimmäisen hidasta"

Kari Salonen

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila toivoo, että hallitus hoitaisi maatalouden asioita rivakammin.

MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan mielestä Marinin hallitus on hidastellut maatalouden kausityövoima-asiassa jo viikkoja.

"Kuviohan on varsin yksinkertainen. Maataloudessa on työvoimapula, ja toisaalta on runsaasti työvoimaa markkinoilla, lomautettuina ja työttöminä. Mutta mitään ratkaisuja ei ole kuulunut, ja se käy päivä päivältä kalliimmaksi", Marttila harmittelee.

"Maatalouden selviytymis- ja varautumispaketin valmistelu on ollut äärimmäisen hidasta. Kukaan ei tiedä, mihin tämä kriisi meidät vielä syksyyn mennessä vie", MTK-pomo sanoo.

Marttila kuvaa tilannetta kohtuuttomaksi maatalousyrittäjien kannalta.

"Se, ettei maatalouden asioita ole hoidettu kuntoon, on hävytöntä ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan irvikuva. Toisaalta se osoittaa myös suomalaisen hallintojärjestelmän siiloutumisen. Nyt tarvittaisiin yhteistyötä ja suoraviivaisia toimintatapoja, mutta siihen ei järjestelmä taivu."

