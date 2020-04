Maatalouskaupassa koronakriisi ei vielä tunnu – "Ajatukset tässä menevät muiden yrittäjien suuntaan"

Maatilat valmistautuvat kevättöihin ja tuotantopanokset on pääosin toimitettu tiloille. Jaakko ja Satu Perttula kääntävät katseita syksyn ennakkomyynteihin.

Kari Salonen

Satu ja Jaakko Perttula lupaavat, että palvelukyky ei koronakriisin vuoksi halvaannu niin kauan, kuin tavaroiden toimitukset kumppaneilta sujuvat.

Koronakriisi ei vaikuta maatalouskaupan arkeen kovinkaan paljon.

"Asiakasliikenne itse myymälöissä on aika pientä. Riihimäellä ehkä enemmän. Siinäkin ihmiset ovat varovaisia ja liikennemäärä on pienentynyt", kertoo kauppias Satu Perttula.

JS-Perttula Oy:n kauppiaspari ja 12 työntekijää pyörittävät Lantmännen Agron myymälöitä myös Hämeenlinnassa ja Nurmijärvellä.

Koronan liikkumisrajoitusten vuoksi ei ole tarvinnut laittaa henkilöstöä toistaiseksi etätöihin. Kaksi työntekijää liikkuu päivittäin rajan yli jompaankumpaan suuntaan kodin ja myymälän väliä, mutta kulkulupien kanssa heidän työmatkansa ovat sujuneet hyvin.

Myöskään asiakkaiden suhteen ei ole näkyvissä kovin isoa muutosta. Maakuntarajat ohjaavat asiointia eli hyvinkääläiset viljelijät asioivat pääsääntöisesti Nurmijärven myymälässä eivätkä Riihimäellä.

"Jos henkilökunnassa on riskiryhmään kuuluvia tai lapset kotona, he pystyvät nyt tekemään kokonaan etänä. Aina on pari henkilöä joka myymälässä paikalla, että ovet ovat auki."

Kauppiaspariskunta on itse työskennellyt kaksi viikkoa karanteenissa normaalin kausiflunssan vuoksi.

"Nyt on otettu loputkin nykytyökalut käyttöön ja kaikki päivittäiset palaverit pidetään verkon yli. Fyysinen läsnäolo puuttuu, mutta kaikki työt pystytään hoitamaan", Jaakko Perttula kuvaa.

"Ajatukset tässä lähinnä menevät muiden yrittäjien suuntaan. Tilanne on kovin eri kuin meillä."

Maatilat valmistautuvat kevättöihin ja tuotantopanokset on pääosin toimitettu tiloille. Kaupasta suuri osa on jo vuosia kulkenut myymälän pihan ohi eli suoraan panosteollisuudelta tiloille tai tiloilta jalostavalle rehu- ja viljatuoteteollisuudelle.

"Ollaan sen suhteen onnellisten tähtien alla, että epidemian ja siitä seuraavan taantuman välitön vaikutus ei näy heti meillä", Jaakko Perttula ennakoi.

"Mutta jos kriisi pitkittyy, niin lopulta toki lakkaa tavaratkin valmistumasta. Toivotaan, että valtiovallan rajoittamistoimet leikkaisivat taudin leviämistä ja päästäisiin sitten tekemään syksyn ennakkokauppaa suhteellisen normaalisti."

Kun asiakkaat ovat nyt luonnollisesti varovaisia tulemaan kauppaan, siihenkin on ratkaisu.

"Vaikka tilanne heikkenisi ja kaupat laitettaisiin kiinni, pystymme siirtämään tavaraa neljällä omalla pakettiautolla asiakkaan pihaan tai sopimaan noudon paikan päältä. Palvelukykymme ei tule halvaantumaan", Satu Perttula toteaa.

"Haluamme olla viimeinen kauppaketju, josta saa maataloustavaraa, näin on Lantmännen Agrossa linjattu", Jaakko vertaa suhteessa muihin kaupanaloihin.

Yhden asian Perttulat lupaavat. Kun vain kokoontuminen on mahdollista isommalla porukalla, myymälöissä järjestetään vähintäänkin markkinointitapahtumia. Muut asiakastilaisuudet kuten esimerkiksi teemoittaiset vierailut koetilalle Hahkialaan ovat nyt luonnollisesti seisoksissa.

"Haluamme olla asiakkaita lähellä ja läsnä", mielellään itsekin myyjän haalareihin edelleen pukeutuva Jaakko Perttula sanoo.