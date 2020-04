Uutuussarja seuraa omavaraisuuteen pyrkiviä suomalaisia – "Täysi marketti on suoranainen maanpäällinen helvetti"

Jussi Meling

Rainerin mielestä tavallisten ihmisten pahin ja yleisin huume on sähkö.

Mitä jos ruoka tulisikin omasta maasta, eikä kaupasta? Tarvitaanko kotiin todella sähköä? Ja entäpä jos vaatteensa tekisikin itse?

Riikka Kaihovaaran ohjaamassa dokumenttisarjassa seurataan ihmisiä, jotka ovat kyseenalaistaneet valtaväestön tavan elää.

Kaikilla on aiheeseen hieman eri näkökulma.

Rainerin ratkaisun punainen lanka tuntuu olevan enemmän erakkoelämäntapa kuin omavaraisuus. Hän sanoo asuvansa yksin, koska ei siedä ihmisiä. "Vihaan suurinta osaa ihmisistä. Vihaan sen takia mitä ne ovat tehneet ja ennen kaikkea jättäneet tekemättä."

Välillä on pakko lähteä ihmisten ilmoille. Täysi marketti on kuitenkin maanpäällinen helvetti. "Aivot alkavat tulehtua ja kuumeta ja musta tulee erittäin vihainen." Rainerille omavaraisuuden takana on myös taloudellinen paine: ruoka maksaa.

Tunnelma tiivistyy, kun seurataan Erjan ja hänen perheensä arkea.

Erjalle on tärkeää, että lapset saavat kosketuksen luontoon. Haaveillessa omavaraisuudesta voi tulla haukanneeksi liian suuren palan kerrallaan. Sarjassa kerrotaan, kuinka perheellä oli enimmillään yli 60 lammasta vasta-alkajina. Järjetön projekti, Erja kiteyttää.

Omavaraisuuteen liittyen sarja ei juurikaan anna käytännön neuvoja. Näkökulma on enemmän omavaraisuuteen pyrkivien ihmisten tunteissa.

Sarja kiertyy vahvasti haasteiden ja rankkojenkin tunteiden ympärille. Ilmapiiri on intensiivinen. Omavaraisuus näyttäytyy taisteluna ja myös äänimaailmalla luodaan trillerin tunnelmaa.

Jussin ja Milkan luona tunnelma on seesteisempi. Milkalle omavaraisuus oli tuntunut pitkään luontevalta vaihtoehdolta. Miksi menisi töihin saadakseen rahaa ostaakseen jotakin, jonka voi tehdä itse?

Yle TV2 Omavaraiset. Sarja katsottavissa Yle Areenasta.

