Katso täältä, kun sokerijuurikkaan kylvösesonki polkaistiin käyntiin - sää suosi ennätysvarhaista starttia

Pasi Leino

Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus aloitti koeruutujen kylvöt kiirastorstaina iltapäivällä Paimiossa. Ruska Kaipainen huolehti kylvöstä ja lajikkeista.

Kylvötraktori etenee nykien Meltolan kartanon pellolla. Kahdentoista metrin välien kone pysähtyy ja kyydissä oleva Ruska Kaipainen vaihtaa lajikkeen toiseen.

Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus, SJT, aloitti kevään kylvörupeaman torstaina iltapäivällä lajikekokeilla. Pellon reunaan perustetulle koealalle kylvetään 30 lajiketta ja kutakin kuusi ruutua, kertoo tutkija Sakari Malmilehto SJT:ltä.

Tutkimuskeskus siirtyi neljä vuotta sitten nykyisiin tiloihin kartanon vuokralaiseksi.

Malmilehdon mukaan "kylvöillä olisi oikeastaan jo kiire, elleivät sääennusteet lupaisi reippaita sateita sunnuntaiksi ja maanantaiksi".

Muita kylväjiä ei Paimion aukealla kiirastorstaina näy. "Varmaan moni muukin miettii aloitusta ja katselee sääennusteita. Viileä jaksokin voi arveluttaa", Malmilehto pohtii.

Tutkija rapsuttelee koekentän reunan suojakylvöä. Pinnassa on muutama sentti kuivaa, mutta muokkauskerroksen pohjalta löytyy kosteutta. Navakka lounaistuuli ja pilvien lomasta vilahtava aurinko ovat kuivattaneet pellon nopeasti.

Parinkymmenen kilometrin päässä Kaarinassa Vesa Riihihuhta pohtii torstaina iltapäivällä kylvöjen aloittamista, mutta päättää vielä odottaa. "Sateen alle ei yleensä kannata kylvää kuorettumisriskin takia."

Riihihuhdan piti levittää karjanlantaa viikko sitten, mutta maa oli silloin turhan kosteaa ja pyörät painuivat.

Etelä-Satakunnassa ja Hämeessä on jo aloitettu. Keskiviikkona kylvettiin pari hehtaaria ja kiirastorstain illaksi saatiin kylvövalmiiksi 5 hehtaaria lisää, kertoo Olli Nieminen Köyliöstä.

Niemisen mukaan sesonki on alkamassa ennätysvarhain. Edellinen ennätys on kahden vuoden takaa. Silloin alkuun päästiin pari päivää myöhemmin kuin nyt.

Vuokrapelto on harjun kupeessa ja lounaaseen viettävät hiekkamaat kuivuvat aikaisin, Nieminen kertoo.

Maatalousjohtaja Tero Tanner Sucrokselta toteaa, että kausi on alkamassa superaikaisin, mikäli sesonki pyörähtää kunnolla käyntiin pääsiäisen kylmän jakson jälkeen.

Viime vuonna kylvöjen puoliväli ohitettiin vapun aattona. Se saattaa alittua viikolla. Aikainen alku on yleensä hyvä merkki ja povaa isoa satoa, Tanner myhäilee.

Sokerijuurikkaan lisäksi peltoon on mennyt jo poimittavaa hernettä sekä useita varhaisia erikoiskasveja. Samoin nurmille ja syysviljoille on levitetty lannoitetta.

