Ukrainan kausityövoimalennoista vastannut Marko Mäki-Hakola: "Pettymys on valtava! Mitä tekee hallitus?"

Kausityövoiman pääsy Suomeen on vaikeaa niin maitse kuin meritse, mutta nyt loppuivat lennot Ukrainastakin

Jarno Mela

Torstaina Helsinki-Vantaan lentokentällä ukrainalaisia vastaanottamassa käynyt Marko Mäki-Hakola vaatii nyt pikaisia toimia hallitukselta.

Ukrainan kausityövoimalentojen keskeytyminen aiheuttaa ongelmia sadoille maatiloille ympäri Suomea.

"Tällä voi kuvata omat ja viljelijöiden tunteet tällä hetkellä: Pettymys on valtava! Mitä tekee nyt hallitus?", puuskahtaa kausityövoimalentojen organisoinnista vastannut MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola.

Turhautumisen kuulee äänestä. Mäki-Hakola on itse käärinyt hihat ja tehnyt ympäripyöreitä päiviä lentojen järjestämiseksi.

"Suomeen piti saapua yli tuhat ukrainalaista työntekijää. Me pystymme välittömästi tuomaan 4-5 koneellista Ukrainasta. Saimme tänne viime torstaina 186. Loputkin tarvitaan."

"Miten nyt kauniisti sanoisi. Onko hallitus nyt tyrimässä tämän kausityövoiman saannin? Kyllä ministerien Haaviston ja Haataisen pitää antaa heti vastauksia missä mennään."

"Meillä on neljä konetta lähtövalmiina. Onko ulkoministeriö tehnyt kaikkensa, että tämä operaatio olisi onnistunut? Tällä hetkellä Suomeen ei pääse Venäjän rajan yli, laivalla ei pääse Baltiasta ja nyt viimeisenä tietona tuli, että Ukrainasta ei voi tulla. Että onko ulkopolitiikassa nyt onnistuttu?"

Tavallisena kesänä Suomeen saapuu vuosittain noin 16000 kausityöntekijää. Mäki-Hakola muistuttaa, ettei tilanne ole sellainen sattumalta.

"Normikesänä suomalaista työvoimaa ei ole saatu maatalouden kausitöihin. Siksi ulkomaisten tulijoiden merkitys on ollut ratkaiseva."

Koronan myötä suunnitelmia on jouduttu muuttamaan.

"Tässä tilanteessa meillä on ollut pitkään jo tavoitteena löytää suomesta nää työntekijät. Puhutaan ehkä kymmenestätuhannesta. Mutta huoltovarmuuden kannalta tarvitaan tää kriittinen osaava porukka, jotka ovat osalle tiloista avainhenkilöitä. Kokeneita tyyppejä, jotka pystyvät kouluttamaan uusia tulijoita."

Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola Muistuttaa, että tilat ovat joutuneet jo nyt supistamaan tuotantoaan.

"Nyt ajaudutaan siihen, että supistaminen ei riitä. Puhutaan tuotannon lopettamisesta. Sillä on pysyviä ja vakavia seurauksia. Tämä tuotannon lopettaminen menee nyt talouskriisin kautta, kun työvoimaa ei saa. Tämä on hätähuuto poliittisille päätöksentekijöille. Nyt on tehtävä ratkaisuja heti."

Torstaina Suomeen saapunut ainokaiseksi jäänyt kausityövoimalento Ukrainasta hoidettiin Mäki-Hakolan mukaan viimeisen päälle hienosti.

"Se oli osoitus, että pystytään hoitamaan se tautiturvallisesti."

"Voimme sanoa, että kaikkemme on tehty. Tuotiin suljetusta maasta koneellinen työntekijöitä ja ollaan valmiita palkkaamaan se 10 000 työntekijää kotimaasta. Mutta näitä ei pystytä tekemään ilman poliittista päätöksentekoa."

