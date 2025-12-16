Lumipeite hupenee Lappia lukuunottamatta Lähipäivinä lumipeite sulaa etelästä ja lännestä suurelta osin pois.

Lunta ehti viikonloppuna tulla jonkinlainen kerros suurimpaan osaan maata. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Sää Petri Hoppula ja Laura Tuomola

Tänään tiistaina Keski- ja Pohjois-Lapissa on poutaa ja pilvisyys vaihtelevaa. Muualla on pilvistä ja monin paikoin sumuista. Maan etelä- ja keskiosassa sataa yleisesti vettä, tihkua tai räntää. Illaksi sateet liikkuvat Kainuun, Koillismaan ja Länsi-Lapin alueelle ja muuttuvat lumisemmiksi. Lämpötila vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa 1 ja 7 asteen välillä ja pohjoisessa +1 ja -15 asteen välillä.

Keskiviikkona päivällä maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu seuraava sadealue, jossa olomuoto on enimmäkseen vettä. Iltapäivällä sateet painottuvat länteen. Sadealue liikkuu illan aikana itään, maan keskivaiheilla sade muuttuu lumisemmaksi. Päivä on laajalti utuinen tai sumuinen.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Lapissa pakkanen hieman heikkenee, muualla ollaan tiistain lukemissa. Lämpötila pysyttele maan etelä- ja keskiosassa siis keskiviikkoiltaan asti yötä päivää nollan yläpuolella, mikä vesisateiden kanssa huventaa tehokkaasti lumen määrää.

Torstaina sumua ja sumupilveä on yhä yleisesti. Pilvi voi kuitenkin paikoin rakoilla ja yöllä maan keskiosassa on paikoin pakkasta. Torstain päivälämpötilat jäävät hieman edellispäiviä matalammiksi maan etelä- ja keskiosassa.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

