MTK:n Jyrki Wallin vaatii hallitukselta pikaisia toimia: "Meillä ei haluta samanlaista hallitsematonta tilannetta kuin Yhdysvalloissa, missä maitoa kaadetaan maahan ja lihasta tulee parissa viikossa pula"

MTK.n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin toivoo, että nyt keskitytään turvaamaan kotimainen ruuantuotanto.

MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin vaatii hallituksen ryhtyvän nyt pikaisiin toimiin suomalaisen maatalouden toiminnan turvaamiseksi.

"Meillä ei haluta samanlaista hallitsematonta tilannetta kuin Yhdysvalloissa, missä maitoa kaadetaan maahan ja lihasta tulee parissa viikossa pula", varoittaa Wallin.

Maaseudun Tulevaisuus uutisoi sunnuntai-iltana Yhdysvaltoja uhkaavasta lihakriisistä, sillä tuoreiden tietojen mukaan koronaviruksen leviäminen vaikeuttaa lihan tuotantoketjun toimintaa koko Amerikan mantereella.

"Jenkeissä on suljettu lukuisia teurastamoja. Työntekijät ovat sairastuneet, tarkastuseläinlääkärit ovat sairastuneet. Siellä lihan tuotanto on kohta kriisissä. Me olemme vielä täällä herran kukkarossa, mutta se ei ole itsestäänselvyys."

Amerikkalaisia uhkaa lihapula, sillä varastoissa ei ole lihaa kuin kahden viikon tarpeeksi.

"Kahden viikon varastoilla ei pitkälle pötkitä. Kun lihatuotteet rupeaa loppumaan, tilanne voi eskaloitua nopeasti."

Wallin muistuttaa, ettei kyse ole vain lihasta.

"Sama siellä on maitopuolella. Maitoa ajetaan jo peltoon. Me emme voi edes käsittää sitä täällä."

Akuutein suomalaista maataloutta kohdannut ongelma on kausityövoimaongelman ratkaiseminen. Kun Ukraina ilmoitti sunnuntaina, ettei se päästä kansalaisiaan lähtemään kausitöihin ulkomaille, suomalaiset kasvinviljelytilat menettivät lähes tuhat sovittua työntekijää ja paikattavaksi jäi valtava aukko osaamista.

"Kun on kylvetty, tuotantopanostukset ovat maassa. Satoa pitäisi tänäkin vuonna korjata eikä työvoimaa siihen ole. On vain tappioita tarjolla. Kuluttajakin siitä sitten kärsii."

MTK:n toiminnanjohtaja muistuttaa, että hallitukselta on odotettu toimia jo viikkoja.

"Nyt ne toimet, joita kotimaisen työvoiman osalta MTK on esittänyt yhdessä Teollisuusliiton, SLC:n ja Maaseudun työnantajaliiton kanssa, kahdeksan kohdan lista, nousee arvoon arvaamattomaan. Monen näköisiä joustavoittavia elementtejä tarvitaan."

"Minkä ihmeen takia sille listalle ei ole maan hallitus tehnyt yhtään mitään vielä tähän mennessä. Me kuitenkin tarvitsemme kotimaista liikkuvuutta. Yhdestäkään listaamistamme toimista ei ole vielä mitään tietoa. Ne ovat ministeri Tuula Haataisen (sd.) toimivaltaan kuuluvia asioita."

Wallin vaatii myös ulkoministerin Pekka Haaviston (vihr.) päätä vadille.

"Nyt saisi Haavisto selvittää perin pohjin, että mitähän ihmettä Ukrainan kanssa on tapahtunut? Ensin tehdään suunnitelma, että päästetään 1500 työntekijää. Sitten käy näin. Onko varmisteltu millään lailla etukäteen työvoiman saamista sieltä?"

Yksi kausityövoimaa tarvitsevia tiloja huolettava asia on tuplabuukkauksen välttäminen. Tuttujen ulkomaalaisten kanssa on tehty jo sitovia sopimuksia.

"Emme tiedä missä vaiheessa rajoituksia avataan meillä Suomessa ja missä vaiheessa Ukrainassa. Yksikään tila ei saa joutua siihen tilanteeseen, että onkin palkannut sekä kotimaista että ulkomaista työvoimaa päällekkäin. Sillä myöhemmin tilanne voi vielä muuttua ja sovitut työntekijät saattavat yhtäkkiä saapua Ukrainasta tänne."

Joka tapauksessa työvoimaa tarvitaan pikaisesti. Jyrki Wallin toivoo, että Suomessa käytävä somekeskustelu ulkomaalaisista ja kotimaisista maataloustyöntekijöistä pitäisi jo kääntää asiallisempaan suuntaan.

"Tietyllä tavalla keskustelu harmittaa. Suomalainen ruuantuotanto on 80-prosenttisesti perheviljelmien varassa. Koska kotimaista työvoimaa ei ole saatu, on syntynyt vuosikausia kestäviä työsuhteita ulkomaalaisten henkilöiden kanssa."

"Toivon, että tänä vuonna tästä syntyisi jotain hyvää. Että osa niistä, jotka nyt kausitöihin lähtevät täällä kotimaassa, haluavat sitä myös tulevina vuosina tehdä. Kausihan kestää jossain määrin marraskuuhun asti."

Wallin muistuttaa, että monessa muussa ammatissa Suomessa on sama tilanne kuin maatalouden kausityössä.

"Ainakin pääkaupunkiseudulla. Katsotaan rakentamista, siivousta ja julkista liikennettä. Ei niistä ole tämmöistä keskustelua saatu. Hoidetaanpas nyt kriisi pois, autetaan viljelijöitä, turvataan ruuantuotanto ja pidetään yritykset pystyssä."

"Nyt kannattaa rakentaa kansallisia varaverkkoja. Kasvukausi on kerran vuodessa. Täytyy miettiä asioissa hiukan pidemmälle. Kasvomaskituotannon saa kotimaisen parissa kuukaudessa pystyyn, mutta ruuan tuotantoa ei saa. Tätä hetkeä kasvukauden alussa ei voi missata."

