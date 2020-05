Lähes puolet jäteöljyistä saadaan jo kierrätykseen, kun keruumäärä on kasvanut ja samaan aikaan voiteluaineiden kulutus on vähentynyt

Hävikkiä on, mutta tarkkoja lukuja jäteöljyjen virroista ei ole.

Sanne Katainen

Jäteöljyjen keräys ja kierrätys on tehostunut huomattavasti, mutta edelleen kateisiin jää kierrätyskelpoista öljyä.

Lähes puolet myydyistä voiteluaineista saadaan takaisin kierrätykseen ja sitä kautta uudelleen käytettäväksi. Viime vuonna myytiin hieman alle 50 miljoonaa kiloa voiteluaineita.

Kierrätykseen siitä saatiin lähes puolet, 23–24 miljoonaa kiloa, kertoo myyntipäällikkö Kari Suomela STR Tecoililta Haminasta.

Jäteöljyn käsittely on tehokasta. Tonnista jäteöljyä saadaan 700 litraa uuden veroista perusöljyä voiteluaineisiin, parisataa kiloa muita öljyjakeita ja loppu päätyy muun muassa bitumiin, Suomela kertoo.

Korona on jättänyt jälkensä myös jäteöljybisnekseen. Euroopassa on suljettu kaksi laitosta, kun jäteöljyn keruumäärät ovat romahtaneet. Suomessakin viime viikon keruumäärä jäi Suomelan mukaan 30 prosenttia pienemmäksi viime vuoden vastaavasta viikosta.

Öljyjen kierrätyksessä tilanne on todennäköisesti kohentunut huomattavasti vuosikymmenen takaisesta, vaikka tarkkoja tietoja jäteöljyvirroista ei ole. Voiteluaineiden myynti on vähentynyt noin viidenneksen, ja samaan aikaan jäteöljyjen keruumäärät ovat kasvaneet.

Luvut kertovat koko maan tilanteesta. Maa- ja metsätaloudesta vastaavia tietoja ei ole saatavilla.

Ympäristöministeriö kampanjoi yhdessä öljyalan kanssa jäteöljyjen kierrätyksen ja keräämisen lisäämiseksi. Viestiä suunnataan edellisvuosien tapaan haja-asutusalueille, missä ison osan kateisiin jäävästä jäteöljystä arvellaan syntyvän.

Jäteöljyä saatetaan polttaa laittomasti pienissä kattiloissa. Samoin jäteöljyä saatetaan jättää varastoon maatiloilla ja kotitalouksissa.

Kampanjassa käytetään ilmeisesti osin vanhentuneita tietoja. Arvio hävikistä perustuu vuonna 2013 tehtyyn ja vuoden 2011 lukuihin perustuvaan diplomityöhön jäteöljyvirroista. Sen jälkeen selvityksiä ei liene tehty.

Silloin kateisiin arvioitiin jäävän 10 miljoonaa kiloa. Määrä tuskin on ennallaan jo sen takia, että voiteluaineiden kulutus on vähentynyt vuosikymmenessä 12 miljoonaa kiloa eli enemmän kuin taannoin arvioitiin hävikiksi. Kierrätykseen on silti saatu enemmän jäteöljyä kuin vuosikymmen sitten.

Voiteluaineiden kulutus on vähentynyt tasaisesti viime vuosikymmenellä ja syitä on useita. Moottorien öljynvaihtovälit ovat pidentyneet. Teollisuus on tehostanut öljyjen laadun seurantaa ja öljyjä vaihdetaan vain tarvittaessa.