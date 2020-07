Suomalaisten perustama kahvitila on Kolumbian pienin kahvinviejä – "Koen olevani suomalainen lähikahvin tuottaja ja tuovani kasvot kahvinviljelylle"

Finca las ventanas

Kolumbian ilmasto soveltuu hyvin kahvin kasvatukseen.

Perinteisellä kahvintuotantoalueella Kolumbian Santanderissa sijaitsee tila, jonka kahvipavut toimitetaan Suomeen ja paahdetaan täällä paikalliseen makuun sopivaksi.

Tavoitteena on nostaa läpinäkyvä kahvituotanto esiin ja tehdä kahvinviljelystä kestävää pitkän ajan bisnestä, kertoo Finca las Ventanas -kahvitilan vaimonsa kanssa Kolumbiassa omistava turkulainen Mikko Kauppinen.

Hän uskoo lähiruuan arvostuksen kasvavan edelleen. Kahvia Suomessa ei kuitenkaan pysty aivan lähellä viljelemään.

"Koen olevani suomalainen lähikahvin tuottaja ja tuovani kasvot kahvinviljelylle. Viljelijältä voi kysyä suoraan, jos joku asia kahvintuotannossa mietityttää. Brändit ovat pitkään hallinneet kahvialaa. Harva kahvinviljelijä tietää, mihin kahvi päätyy, eivätkä kahvin juojat yleensä tiedä, mistä kahvi on peräisin tai miten se on tuotettu”, Kauppinen sanoo.

Häntä harmittaa, että Suomessa on ajauduttu kauas tavasta, jossa suuri osa tuotteista ostetaan torilta tai suoraan tilalta. "Tilalle on tullut ketjumentaliteetti, ja ruuan arvostus on heikentynyt. Silti edelleen viljelijä on se, joka tekee sen kovan työn."

Finca las Ventanas -tilan käytännön töistä vastaavat Kauppisen vaimon Andrea Avendaño Delgadon kolumbialaiset sukulaiset. Suku on viljellyt kahvia jo kolmen sukupolven ajan, mutta toiminta on ollut pientä. Myös Kauppinen itse on ollut ikänsä mukana pienen sukutilan viljelytoiminnassa Rymättylässä.

"Kun aloin liikkua Kolumbiassa, kahvin viljely alkoi kiehtoa. Kuluttajana kahvi on aina ollut intohimoni", Kauppinen kertoo.

Pariskunnalla oli ennestään kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta, ja runsaan kolmen vuoden suunnittelun jälkeen he ryhtyivät toteuttamaan unelmaansa omasta kahvitilasta.

Käytännön työtä on tehty nyt noin vuosi, ja ensimmäinen sato korjattiin viime vuoden lopulla. Noin 4 000 kilon erä tilan tuottamaa kahvia saapui Suomeen maaliskuussa. Tarkoitus oli suunnata tuote kahviloihin, mutta koronan vuoksi kohteeksi otettiin ensin kaupat.

Pieni osuus kahvista myydään paikallisesti Kolumbiassa, mutta lähes koko sato kuljetetaan kontissa Suomeen. Matka kestää noin 1,5 kuukautta.

Kuljetusten järjestäminen ei ollut aivan yksinkertaista, sillä ketju on optimoitu suurille toimijoille. "Olemme varmuudella Kolumbian pienin viejä ja meillä on monta roolia. Olemme viejä, tuoja ja valmistaja. Se vaatii luovaa otetta", Kauppinen naurahtaa.

Toiminnan käynnistämistä ovat helpottaneet huomattavasti paikalliset sukulaiset, jotka tuntevat maan tavat ja ihmiset. "Ilman heitä tämä saattaisi olla mahdotonta."

Tila tuottaa seitsemän hehtaarin alalla noin 5 000-6 000 kiloa kahvia vuodessa, ja työllistää kahdeksan henkeä. Tavoitteena on kasvattaa tuotanto noin 8 000 kiloon vuodessa. Lisäksi harkinnassa on kehittää yhteistyötä muiden alueen pientilojen kanssa, ja ryhtyä tuomaan Suomeen esimerkiksi niiden tuottamaa kaakaota. "Sellaisia tuotteita, mitä Suomesta ei saa."

Oma kahvitila on jatkossakin tarkoitus pitää pienenä, ja siitä on tarkoitus kehittää hiilineutraali ensi vuoteen mennessä.

”Pyrimme uudelleen metsittämään vanhaa maanviljelysmaata yhä paremmaksi ympäristöksi niin kahville kuin linnuille ja hyönteisille."

Suomalainen kahvinjuoja voi myös hankkia tilalta nimikkopuun ja seurata uudelleen metsitystä. Tavoitteena on avata tila myös vierailukohteeksi suomalaisille kahvinjuojille heti, kun se on mahdollista.