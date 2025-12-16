Siirry pääsisältöön
Asiantuntijat laskivat: Hakkuista voi kadota jopa viidennes ennallistamisvaatimusten takia
Kunnianhimoiset ennallistamisasetuksen suojelutavoitteet voivat pienentää hakkuita jopa 17 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, arvioi Metsäbiotalouden tiedepaneeli.
Metsä
|
Metsäpolitiikka
16.12.2025
07:00
Aura Pilkama
Artikkelin aiheet
ennallistaminen
Metsäbiotalouden tiedepaneeli
hakkuut
Tilaajalle
