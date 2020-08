Tutkimus: Nurmella ruokitun lehmän maito päihittää ympäristöystävällisyydessä soijajuoman

Sanne Katainen

Suomessa lypsylehmien ruokinta perustuu nurmirehuun, eikä soijaa käytetä. Sen sijaan täydennyksenä käytetään palmyöljypohjaista rasvaa.

Lehmänmaito on huomattavasti ympäristöystävällisempi vaihtoehto kuin vaihtoehtoinen soijasta valmistettu juoma, mikäli lehmien ruokinta perustuu pääasiassa nurmeen.

Lehmänmaidon etumatka säilyy, vaikka nurmirehuruokintaa täydennetään soijapohjaisella rehulla: soijakilosta saadaan joko 7,5 litraa soijamaitoa tai nurmirehun ohella käytettynä 85 litraa lehmänmaitoa.

Tähän tulokseen on tultu tutkimuksessa, joka on julkaistu tieteellisessä the Journal of Applied Animal Nutrition -julkaisussa.

Tutkimuksen tekijät, Nottinghamin yliopiston professori Mike Wilkinson ja Richard Young Sustainable Food Trust -järjestöstä, toteavatkin aiheesta uutisoivalle Farmers Weekly -verkkolehdelle, että soijapohjaisia maidonkorvikkeita käyttävät auttaisivat ympäristöä siirtymällä käyttämään lehmänmaitoa.

Wilkinson ja Young korostavat, että lehmien ruokinnassa pitää pyrkiä lisäämään paikallisia proteiinilähteitä ja näin vähentää soijan ja palmun käyttöä. Vaihtoehtoina he ehdottavat muun muassa palkokasveja sekä tislaamoiden sivuvirtoja sekä rypsirouhetta.

Suomessa lypsylehmien ruokinnassa ei käytetä soijaa. Sen sijaan lypsylehmien rehut sisältävät palmuöljypohjaisia rasvoja.

Rypsi ei rehuvalmistajien mukaan sovellu yhtä hyvin lypsylehmien ruokintaan. Lantmännen feedin naudanrehujen kehityspäällikkö Merja Holma totesi MT:n haastattelussa 28.1.2020, ettei rypsin rasvahappokoostumus ole yhtä hyvä kuin palmupohjaisten rasvojen.

Palmuöljy taas sisältää täsmälleen samaa C-16-0-rasvahappoa kuin maito.

Farmers Weeklyn artikkeli: Cows milk better for the planet than plant-based alternatives

Lue myös:

Vasikoille annetaan palmuöljyä, öljypalmu lähteenä myös lypsylehmien rehuissa – "palmurasvat vaikuttavat myönteisesti maidosta maksettavaan hintaan"

Luken tutkija: Naudanlihan ympäristöhaitat on yliarvioitu – "Kaksi hiilivoimalaa tuottaa saman ilmastokuorman kuin on kaikkien Suomen nautojen metaanipäästö"

Keskustelussa naudanlihasta käsitteet ovat nyt suloisesti sekaisin: Tätä on nurmirehu, tätä on laidunnus

"Valkuaiskasvien suunnitellun kylvöalan voisi hyvin kaksinkertaistaa – sille määrälle löytyisi teollisuudesta kysyntä"

Ranskalaiset torjuvat sinimailasella tuontivalkuaista – olisiko siitä rehuksi myös Suomessa?